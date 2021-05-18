Google запускает новое поколение собственных чипов искусственного интеллекта

На своей конференции разработчиков ввода-вывода Google сегодня анонсировала следующее поколение своих пользовательских микросхем Tensor Processing Units (TPU) AI. Это четвертое поколение этих чипов, которые, по словам Google, в два раза быстрее, чем предыдущая версия. Как отметил генеральный директор Google Сундар Пичаи, эти чипы затем объединяются в блоки с 4096 v4 TPU. Один модуль обеспечивает более одного экзафлопа вычислительной мощности.

Google, конечно же, использует специальные микросхемы для работы многих собственных сервисов машинного обучения, но он также сделает это последнее поколение доступным для разработчиков как часть своей платформы Google Cloud.

«Это самая быстрая система, которую мы когда-либо развертывали в Google, и это историческая веха для нас», — сказал Пичаи. «Раньше, чтобы получить эксафлопс, вам нужно было построить собственный суперкомпьютер, но у нас уже есть многие из них, развернутые сегодня, и скоро в наших центрах обработки данных появятся десятки модулей TPUv4, многие из которых будут работать на 90% или почти без выбросов углерода. энергия. А наши модули TPUv4 будут доступны для наших облачных клиентов в конце этого года ».

TPU были одними из первых пользовательских чипов Google. В то время как другие, в том числе Microsoft, решив использовать более гибкие ПЛИС для своих сервисов машинного обучения, Google заранее сделала ставку на эти нестандартные микросхемы. На их разработку уходит немного больше времени, и они быстро устаревают по мере изменения технологий, но могут обеспечить значительно лучшую производительность.