LaMDA от Google делает общение с ИИ более интерактивным

Поскольку системы ИИ научились распознавать то, что вы говорите, и отвечать, их все еще очень легко запутать, если вы не говорите внимательно и буквально. Google работает над новой языковой моделью под названием LaMDA, которая намного лучше отслеживает разговоры естественным образом, а не представляет собой серию плохо сформированных поисковых запросов.

LaMDA предназначена для того, чтобы иметь возможность нормально разговаривать практически обо всем без какой-либо предварительной подготовки. Это было продемонстрировано в паре довольно причудливых разговоров с ИИ, сначала притворяющимся Плутоном, а затем бумажным самолетиком.

Хотя полезность модели машинного обучения, которая может притвориться планетой (или карликовой планетой, термин, который она явно не любит), в некоторой степени ограничена, цель демонстрации заключалась в том, чтобы показать, что LaMDA может естественным образом вести разговор даже на этом случайная тема, причем в произвольной манере от первого лица.

Прогресс здесь в основном заключается в том, чтобы система ИИ не сбилась с пути и не потеряла нить при попытке ответить на серию слабо связанных вопросов.

Обычные разговоры между людьми постоянно переключаются между темами и возвращаются к более ранним идеям, что до бесконечности сбивает с толку языковые модели. Но LaMDA может, по крайней мере, выстоять и не потерпеть крах из-за «Извините, я не понимаю» или непоследовательного ответа.

Хотя большинство людей вряд ли захотят полноценно и естественно разговаривать со своими телефонами, существует множество ситуаций, в которых подобные вещи имеют смысл. Группы, такие как дети и люди старшего возраста, которые не знают или не заботятся о формализованном языке, который мы используем для общения с помощниками ИИ, смогут, например, более естественно взаимодействовать с технологиями. И идентичность будет важна, если такого рода разговорный интеллект встроен в машину или прибор. Никто не хочет спрашивать «Google», сколько молока осталось в холодильнике, но они могут спросить «Вихрь» или «Фридгадор», холодильник говорит сам за себя.

Даже генеральный директор Сундар Пичаи казался неуверенным в том, для чего именно будет использоваться этот новый разговорный ИИ, и подчеркнул, что он все еще находится в стадии разработки. Но вы, вероятно, можете ожидать, что ИИ Google будут более естественными в своем взаимодействии в будущем. И вы, наконец, можете вести долгий философский разговор со случайным предметом, который вы всегда хотели.