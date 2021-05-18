Скандалы: На пивзаводе «Крафт» нашли след секты сайентологов

Оренбургское предприятие попало в поле зрения силовиков из-за возможной ячейки секты сайентологов

В Оренбурге прошли обыски на местном пивоваренном предприятии «Крафт». По данным “Ъ”, следственные мероприятия проводятся из-за поступившей информации о деятельности на территории завода запрещенной в России сайентологической церкви. На официальном сайте Следственного комитета РФ (СКР) по региону сообщается, что уже возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Оренбургские правоохранители проводят следственные мероприятия на территории местного пивзавода «Крафт». По официальным данным, информация о несанкционированном использовании технических средств на предприятии была получена от УФСБ России по Оренбургской области. В СКР по региону уточнили, что на территории организации «с использованием специальных средств производился негласный сбор информации, составляющей личную и коммерческую тайну».

По имеющейся информации, на территории предприятия установили портативную цифровую видеокамеру с функцией акустического контроля.

С помощью скрытого монтажа устройства осуществлялся сбор личной информации, которая якобы использовалась в дальнейшем для вербовки новых членов секты.

Экспертиза доказала, что прибор относится к категории специальных технических средств негласного получения акустической информации.

Пресс-служба пивоваренного предприятия разместила в социальной сети «ВКонтакте» официальное заявление, подтвердив информацию о выемке документов. «Из-за того что человека, ответственного за сохранность сейфа, не было на месте, сотрудники полиции приняли решение взломать его. Сейчас юристы нашего предприятия занимаются этим вопросом. Обвинения в уклонении от уплаты налогов мы считаем безосновательными»,— говорится в заявлении. На пивзаводе также отрицают факт создания ячейки секты сайентологов на территории предприятия, заявив, что кто-то дискредитирует предприятие и его владельцев.

В 2016 году Верховный суд России принял решение о ликвидации религиозных объединений сайентологов. Большая часть трудов основателя секты Рона Хаббарда носит экстремистский характер. Однако в России работает Международная ассоциация предпринимателей (WISE), применяющих систему управления Хаббарда.

По данным источников в силовых структурах, именно последователи этого движения из ООО АТМ (Санкт-Петербург) оказывали консалтинговые услуги на пивоваренном заводе «Крафт» и организовывали для сотрудников бизнес-тренинги.

По информации правоохранителей, данная организация подозревалась в распространении на территории России запрещенных материалов. По данным «СПАРК-Интерфакс», оператором пивоваренного завода «Крафт» является ООО «Тритон». Бенефициар организации Наталья Дягилева подписана в Instagram на бизнес-консультанта Александра Высоцкого. Он проводит семинары по построению системы управления бизнесом Рона Хаббарда.

Ранее сайентологи безуспешно пытались зарегистрировать свою организацию в России, получая отказы. В 2003 году представители «Сайентологической церкви Санкт-Петербурга» обжаловали отказ в суде, дойдя до ЕСПЧ. В феврале 2015 года в Страсбурге признали, что Россия нарушает право заявителей на свободу мысли, совести и религии (ст. 9 Европейской конвенции по правам человека) и свободу собраний и объединений (ст. 11 конвенции). Однако сайентологическая церковь не получила юридического статуса в России.

Сайентология признана религией в нескольких десятках стран, включая США, Великобританию, Италию. Сайентологическая церковь Москвы была лишена статуса религиозной организации в 2015 году.

Андрей Сазонов