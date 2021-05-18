Ежедневное очищение кожи – залог красоты. Уход за кожей летом: 5 вещей, которые нужно делать ежедневно

Стало тепло, солнышко все чаще одаривает нас своими солнечными лучами, а значит, мы все больше времени проводим на улице. Но если для организма это хорошо, так как он наконец-то получает вдоволь витамина D, то для кожи это означает только одно – ей сейчас нужен особый уход после долгих зимних месяцев, когда мы большую часть времени проводили в помещении.

Состоит же этот уход, по мнению выдающихся косметологов, всего лишь из пяти шагов, которым нужно следовать ежедневно, чтобы кожа выглядела просто потрясающе. Они обеспечат ей хорошее увлажнение и защиту от вредного воздействия окружающей среды, и в результате кожа не только не пострадает, а напротив будет выглядеть еще лучше, чем раньше.

Очистка

Ежедневное очищение кожи – залог красивой внешности. Но, естественно, это не значит, что нужно просто каждый день умываться. Нет, для правильной очистки следует использовать мягкое не пенящееся очищающее средство, которое сохранит кожу в чистоте и предотвратит появление угрей и прыщей. А если личико будет хорошо очищено, то другие средства по уходу за кожей будут проникать глубже и станут более эффективными.

Использование тоника

Регулярное использование тоника без спирта гарантирует, что вам удастся удалить с лица всю грязь, жир и макияж. Это косметическое средство можно использовать как до, так и после очищения кожи. Главное, при его выборе обратить внимание на этикетку, где указаны ингредиенты, и купить тот тоник, где будут в наличии альфа-гидроксикислоты (AHA), а также салициловая или гиалуроновая кислота.

Отличным выбором для одновременного очищения и тонизирования кожи является мицеллярная вода, которая удаляет загрязнения, очищает и успокаивает. А так как бывает она разных видов – для сухой, жирной или комбинированной кожи, а также без спирта, отдушек или сульфатов, то каждый сможет подобрать себе именно ту водичку, какая ему больше по душе.

Увлажнение

Независимо от того, какой у вас тип кожи, следует обязательно каждый день пользоваться увлажняющим средством. Женщинам с сухой или комбинированной кожей больше подойдет увлажняющий крем с более насыщенной формулой, а обладательницам жирной кожи – крем с мягкой текстурой. И если каждый день им пользоваться, то он будет поддерживать здоровье кожи и предотвратит ее высыхание, а также появление морщин, пятен и раздражения.

Защита от солнца

Без сомнения, солнцезащитный крем – одна из важнейших составляющих ежедневного ухода за кожей. Дерматологи и специалисты по уходу за кожей придерживаются мнения, что независимо от погоды на улице, летом следует каждый раз перед выходом из дома наносить на лицо солнцезащитный крем. А если вы будете проводить на свежем воздухе больше пяти-шести часов, то этим средством нужно будет воспользоваться повторно.

Дополнительные процедуры

Также полезно время от времени делать и некоторые другие процедуры для ухода за кожей, в зависимости от ее конкретных потребностей и типа. Например, глубокое отшелушивание, которое очищает поры и обеспечивает глубокое проникновение сывороток для лица, омолаживающую терапию для уменьшения морщин и подтяжки контура лица или выбрать терапию для чувствительной кожи, которая успокаивает и уменьшает раздражение. А в результате этих несложных действий можно здорово улучшить тон, внешний вид и текстуру кожи.