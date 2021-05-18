Amazonрыночная власть России будет проверена в Германии в стремлении к «скорейшим действиям» по антимонопольным рискам

Федеральное управление картелей Германии (FCO) стремится как можно скорее использовать новый инструмент конкуренции для нацеливания на крупные технологии — сегодня оно объявляет о возбуждении дела против гиганта электронной коммерции. Amazon.

Если FCO подтвердит, что Amazon имеет «первостепенное значение для конкуренции между рынками» — как это определено поправкой к Закону о конкуренции Германии, вступившей в силу в январе (также известный как Закон о цифровизации GWB), — орган будет иметь больше полномочий по проактивному наложению условий в отношении того, как он может действуют, чтобы контролировать риск злоупотреблений на рынке.

Раздел 19a GWB позволяет FCO вмешиваться раньше, и эта идея более эффективно противоречит практике крупных цифровых компаний.

Положение дает полномочия запрещать цифровым гигантам заниматься антиконкурентной практикой, такой как самовыражение; или с использованием стратегий связывания или объединения, предназначенных для проникновения на новые рынки «посредством антиконкурентных средств, основанных на неэффективности»; или создание или повышение барьеров для выхода на рынок путем обработки данных, имеющих отношение к конкуренции.

FCO уже ведет два других судебных процесса против Amazon — один, смотрящий на степень, в которой Amazon влияет на ценообразование продавцов на Amazon Торговая площадка с помощью механизмов и алгоритмов контроля цен; и второе рассмотрение соглашений между Amazon и производителей брендов, чтобы проверить, не размещены ли исключения сторонних продавцов на Amazon Торговая площадка представляет собой нарушение правил конкуренции, но обнаружение «первостепенной важности» позволило бы властям «принять своевременные меры против и запретить возможную антиконкурентную практику со стороны Amazon», Как он выразился.

Amazon с ним связались для получения комментариев по поводу последнего судебного разбирательства в FCO.

Это второе такое приложение Bundeskartellamt, чтобы определить, может ли он применить новый закон к технологическому гиганту.

В январе власти попытались расширить масштабы существующего судебного разбирательства по делу о злоупотреблениях, начатого в отношении Facebook в декабре — связанного с привязкой Facebook использования Oculus к учетным записям Facebook — заявив, что они будут следить за тем, подчиняется ли гигант социальных сетей «первостепенной значимости» GWB. правил, и, следовательно, следует ли оценивать привязку использования Oculus к учетной записи Facebook на этой основе.

Комментируя свой последний шаг против Amazon в своем заявлении президент FCO Андреас Мундт сказал: «В последние несколько лет нам приходилось иметь дело с Amazon несколько раз, а также добился значительных улучшений для продавцов на Amazon Торговая площадка. Два других судебных процесса все еще продолжаются. Параллельно с этими разбирательствами мы теперь также применяем наши расширенные компетенции в борьбе со злоупотреблениями ».

«В данном конкретном случае мы прежде всего проверяем, Amazon имеет первостепенное значение для конкуренции на рынках. В этом отношении особенно характерна экосистема, которая охватывает различные рынки и, таким образом, представляет собой почти бесспорную экономическую мощь », — добавил он. «Это может относиться к Amazon с его онлайн-торговыми площадками и многими другими, прежде всего цифровыми предложениями. Если мы обнаружим, что компания действительно занимает такое положение на рынке, мы могли бы принять своевременные меры против и запретить возможную антиконкурентную практику путем Amazon. »

В январе Мундт сделал более сильные комментарии в отношении Facebook, описав экосистему социальных сетей как «особенно характерную» для планки, установленной новым цифровым законом для упреждающего вмешательства, и добавив, что: «Ввиду сильного присутствия Facebook на рынке с в одноименной социальной сети, WhatsApp и Instagram такая позиция может считаться существующей ».

Процесс FCO для подтверждения того, подпадает ли Facebook под действие закона, продолжается. (У него также есть новаторское дело против « суперпрофилирования » пользователей Facebook, которое направляется в верховный суд Европы, что может привести к приказу Facebook прекратить объединение данных пользователей из ЕС без согласия, если судьи согласятся с его подходом, связывающим конфиденциальность и конкуренцию. )

Уменьшение масштаба, шаги Bundeskartellamt по приобретению более активных полномочий на национальном уровне для решения проблем крупных технологий предвещают запланированные обновления закона о конкуренции Панъевропейского союза. И, в частности, режим ex ante, который будет применяться к так называемым «цифровым привратникам» в будущем — в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA).

DMA будет означать, что интернет-посредники, обладающие значительной рыночной властью, должны соблюдать поведенческие «что можно и чего нельзя», установленное Брюсселем, рискуя серьезными штрафами, если они не будут играть по правилам.

В последние годы законодатели по всей Европе изучали, как обновить конкурентные полномочия, чтобы регулирующие органы могли эффективно реагировать на цифровые рынки, которые подвержены антиконкурентным явлениям, таким как сетевые эффекты и опрокидывание, продолжая проводить антимонопольные расследования в отношении крупных технологий. (Комиссия выдвинула первый набор обвинений против Amazon в ноябре, например, в связи с использованием данных сторонних продавцов.)

Проблема заключается в кропотливых темпах расследований конкуренции в цифровом бизнесе по сравнению с стремительной скоростью этих игроков (и огромной рыночной властью, которую они накопили) — отсюда и стремление к усилению активных антимонопольных полномочий.

Ранее законодатели ЕС также играли с идеей нового инструмента конкуренции на цифровых рынках, но незаметно отказались от этой идеи — в конце прошлого года продолжили предлагать свой ожидаемый режим для гейткиперов в рамках DMA. Однако это предложение находится в процессе обсуждения другими институтами ЕС в рамках совместного законодательного подхода блока, а это означает, что до принятия и применения в качестве общеевропейского закона еще, вероятно, еще несколько лет.

Это, в свою очередь, означает, что FCO Германии тем временем может сыграть огромную роль в подрезании крыльев крупным технологическим компаниям.

В Великобритании, которая теперь находится за пределами блока — где она тоже может сыграть влиятельную роль в реформировании региональных правил конкуренции, чтобы сбалансировать влияние цифрового рынка, — правительство также работает над режимом поддержки конкуренции, направленным на крупные технологии.

В этом году он создал специальное подразделение, DMU, ​​в рамках национального управления по конкуренции и рынкам, которому будет поручено контролировать режим, который будет применяться к платформам, которые определены как имеющие «стратегический рыночный статус» (сродни немецкому подходу « первостепенное значение для конкуренции на рынках »). И хотя Великобритания придерживается аналогичной политики в отношении прямого доступа к памяти ЕС, она заявила, что внутренний режим не будет сводиться к единому набору правил для всех платформ в стиле привратника — скорее, будут специальные положения для каждой платформы, которая, как считается, будет подпадать под действие предварительные правила.