 

Как навести идеальный порядок в доме всего за 15 минут в день, используя метод таймера и меняя комнаты по ходу движения

18.05.2021, 11:28, Разное
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Очень часто в доме образуется хронический беспорядок. Так бывает, когда в квартире проживают не один, а несколько человек. Хотя и у одиночек случается регулярный бардак. Почему так происходит?

Хронический беспорядок может образовываться по нескольким причинам:

Нет системы хранения: у многих вещей нет своих мест или они выбраны неверно.Вещи не возвращаются на свои места в силу недисциплинированности.Захламленность.Нерегулярная уборка.

Новая концепция наведения порядка заключается в том, чтобы убирать дом всего 15 минут в день, используя метод таймера и меняя комнаты по ходу движения.

Звучит выполнимо… Но прежде чем вы начнете, очень важно, чтобы вы все спланировали и выделили на это некоторое время.

Разбейте дом на секции

Разбейте ваш дом на управляемые секции и убирайте только одну секцию в день за отведенное вам время – не более 15 минут.

На кухне у вас может быть ящик, заполненный старыми кухонными приборами, которые не работают, в спальне могут быть шкафы, полные одежды, которая вам не нравится или больше не подходит, а в ванной комнате могут быть поверхности, покрытые почти пустыми емкостями для косметических средств и свечами, которые сгорели дотла. Выберите комнату, напишите список дел, если это необходимо, а затем установите таймер и приступайте.

Используйте каждую свободную минуту

Можно также использовать меньшее количество времени. Когда вы кипятите чайник или готовите что-то в микроволновой печи – это ценное время, которое вы можете использовать для уборки. Когда вы принимаете ванну, это хорошее время, чтобы перебрать косметические продукты и избавиться от мусора или привести в порядок шкафчик в ванной комнате. Эти простые повседневные изменения могут иметь огромное значение для количества времени, которое вы тратите на уборку и организацию в своем доме.

Смело избавляйтесь от ненужного

Спросите себя: “Использовал ли я эту вещь в прошлом году? Нравится ли мне это? Нужно ли мне это? Это добавляет мне ценности?” Если вы ответите “нет” на все эти вопросы, выбросьте предмет.

Наведите порядок в жизни

И не только ваш дом нуждается в организации: сосредоточьтесь на упорядочивании своей жизни. Удалите ненужные приложения, старые контакты с телефона, очистите свои учетные записи в социальных сетях и организуйте домашние развлечения.

Организация вашего дома и вашей жизни, возможно, не является решением всех наших проблем, но это, безусловно, поможет. Когда мы начинаем возвращаться к нормальной жизни, сейчас самое время закрепить эти хорошие привычки, так что избавление от мусора может никогда больше не стать рутиной.



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