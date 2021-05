Эмма Уотсон впервые рассказала о своей помолвке

Актриса Эмма Уотсон особенно не ведет социальные сети и редко комментирует свою жизнь. Но теперь звезда “Гарри Поттера” решила расставить все точки на “i” и высказалась вскоре после того, как западные таблоиды опубликовали ее фото с бойфрендом Лео Робинтом и подписали его, как “жениха”. Эмма опубликовала несколько постов в своем твиттере, впервые рассказав о помолвке.

Дорогие фанаты, слухи о том, помолвлена я или нет, а также поставлена ли на паузу моя карьера, – это просто способы собрать побольше кликов, вне зависимости от того, правда это или нет. Если у меня появятся новости, обещаю, что поделюсь ими с вами. В то же время, отсутствие новостей от меня означает лишь то, что я спокойно живу на карантине, как и большинство людей. Терплю неудачи по приготовлению хлеба на закваске, забочусь о близких и делаю все возможное, чтобы не распространять вирус, который все еще поражает так много людей, – написала Уотсон.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.

— Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

If I have news – I promise I’ll share it with you.

— Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

In the mean time please assume no news from me just means I’m quietly spending the pandemic the way most people are – failing to make sourdough bread (!), caring for my loved ones and doing my best not to spread a virus that is still affecting so many people.

— Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

I am sending so much love to you, hoping you’re ok and as well and happy as you can be in these strange times. And again, thank you to everyone working so hard to keep us safe and well.

E

Xx

— Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

Напомним, что осенью 2019 года Эмма Уотсон была замечена на ланче с таинственным незнакомцем в одном из кафе Лондона. Многие сочли бы это за дружескую встречу, если бы молодые люди не начали целоваться прямо у входа в кафе. Рассекретить парня тогда не вышло, да и история сошла на нет – больше в его компании Уотсон не замечали, но, как оказалось, отношения пары не прекратились. Весной 2019 года СМИ рассекретили имя загадочного незнакомца – его зовут Лео Робинтон, он бизнесмен, а в прошлом работал в лос-анджелесской компании по производству каннабиса. А в феврале этого года, по сообщениям Daily Mail, отношения пары вышли на новый уровень. О том, что они помолвлены, журналистам красноречиво “рассказало” кольцо на безымянном пальце 30-летней актрисы, которое было замечено папарацци после поездки Лео и Эммы в Мексику.

Эмма Уотсон