Китай завершил орбитальные тесты главного модуля будущей станции

Китайские специалисты протестировали главный модуль перспективной орбитальной станции. Это приближает долгожданный момент ее ввода в эксплуатацию.

Многомодульная орбитальная станция (ОС) должна стать одним из самых значимых космических достижений Поднебесной. Как сообщил ТАСС, Китай завершил тесты основного модуля станции — «Тяньхэ».

Его запуск произвели 29 апреля при помощи носителя «Чанчжэн-5». Во время испытания проверили функции, которые связаны со стыковкой, жизнью космонавтов, а также работой руки-манипулятора. Все основные системы работают в штатном режиме, поэтому модуль готов принять грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2». Предполагается, что на орбиту его отправят на этой неделе.

Новая станция станет третьим китайским посещаемым орбитальным объектом после одномодульных «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2». Строящаяся ОС будет третьей в истории многомодульной станцией — после советского «Мира» и Международной космической.

Согласно планам, китайская станция расположится на высоте от 340 до 450 километров: срок ее службы должен составить более десяти лет. На борту могут находиться три тайконавта: возможно размещение шести человек на короткий промежуток времени. Масса станции — 66 тонн.

Ввести орбитальную станцию в эксплуатацию хотят уже в 2022 году: она может быть доступна для международных проектов.

Более важной космической программой для Китая может считаться разве что освоение Луны. Огромным достижением в этом смысле стала первая китайская возвращаемая экспедиция с земного спутника — «Чанъэ-5». В 2024 году Пекин хочет повторить успех, отправив на Луну беспилотный аппарат «Чанъэ-6». Как и его предшественник, он соберет образцы и вернется на Землю.

Все это можно рассматривать как часть более амбициозного плана по высадке на Луне тайконавтов. Пока Китай не имеет технических средств, которые позволили бы это реализовать, однако к 2030-му он может получить «лунный» сверхтяжелый носитель и пилотируемый космический корабль нового поколения, что теоретически поможет осуществить задуманное. Отметим, что прототип перспективного космического аппарат успешно испытали в прошлом году.

Нельзя исключать, что Китай будет осваивать Луну вместе с Россией. Во всяком случае, это следует из ранее озвученного плана. Первый этап создания российско-китайской лунной базы хотят осуществить к середине десятилетия. Начать строительство станции могут до 2030-го — это будет второй этап. Третий рассчитан с 2030 по 2035 год.