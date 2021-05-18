Козерог навсегда привяжется к той, которая знает его тайны: как вести себя с мужчинами разных знаков

Как вести себя с представителями разных знаков зодиака сильного пола, мечтают узнать многие женщины. Если знать характерные особенности, привычки и психологию, можно построить гармоничные долгосрочные отношения. У вас есть замечательная возможность выяснить, как стать для любимого идеальной женой, а также обрести рядом с собой единомышленника, с которым вы будете находиться «на одной волне».

Овен

Для представителя знака Огня вы должны стать непредсказуемой. Помните о том, что Овен никогда не будет находиться в отношениях с женщиной, загадки которой он давно разгадал. Не уходите с головой в быт, не позволяйте вашей совместной жизни стать рутинной и неинтересной. Интригуйте, заставляйте немного в вас сомневаться, удерживайте ту искорку, которая возникла между вами на начальных этапах отношений. Если вы это сможете сделать, ваш возлюбленный никогда не посмотрит в сторону других женщин. В противном случае он влюбится в другую, и вы это почувствуете (Овны честны и не способны вести двойную жизнь).

Телец

Вы имеете дело с представителем земного знака, который отличается стабильностью и принципиальностью. Он любит комфорт и уют, поэтому вам необходимо стать хорошей хозяйкой. Именно к такой девушке, умелой, доброй и теплой потянется сердце Тельца. Также стоит помнить о том, что мужчины этого знака не терпят споров и принципиального отстаивания своих интересов. Постарайтесь ему чаще уступать, вам придется играть роль второй скрипки. Если вы выберете правильную тактику, вас ждет обеспеченная, стабильная и очень счастливая жизнь.

Близнецы

Представитель воздушного знака не может жить без новой информации, ярких впечатлений и беззаботности. Поэтому обсуждать с ним банальные семейные проблемы – это плохая идея. Ваш возлюбленный заскучает и улетит так быстро, что вы даже не заметите, на каком этапе стали чужими. Будьте для него веселой подругой, интеллектуалкой, легкой на подъем. Поддерживайте новые увлечения и хобби своего партнера, будьте с ним на одной волне. Тогда ваша жизнь будет счастливой и увлекательной.

Рак

Ваш мужчина является представителем водного знака, который очень нуждается в любви и ее постоянном подтверждении. Рака можно назвать противоречивым, однако это не относится к тем, кто уверен в своей партнерше. Постарайтесь стать чуткой, внимательной, никогда его не обижайте ни взглядом, ни словом. Проявляйте чуткость, и ваш возлюбленный никогда от вас не уйдет. Он будет воспринимать вас, как музу, идеал, превзойти который никому не дано. Кроме того, вы будете всегда материально обеспечены и любимы. Раки очень привязаны к своим домочадцам, поэтому бояться вам будет нечего.

Лев

Ваш возлюбленный является самым ярким представителем зодиакального круга. Вам нужно постоянно его боготворить, уважать, восхищаться, превозносить, как рыцаря. Если даже вам что-то не понравится, постарайтесь об этом не говорить или сделать замечание максимально корректно. Огненный парень хочет видеть рядом с собой красивую, образованную и любящую женщину. Для такой он сумеет достать все «звезды с неба». И не думайте, что это пустые слова. Ваша жизнь действительно будет похожа на сказку. Возлюбленный сделает все, чтобы ваша жизнь была наполнены только самыми яркими впечатлениями.

Дева

Ваш мужчина является представителем земного знака, который, как никто, любит глазами. Поскольку от также отличается практичностью и даже педантичностью, от вас требуется быть идеальной хозяйкой. То есть, в доме должно быть все чисто убрано, такой же порядок нужно поддерживать практически везде. Постарайтесь всегда выглядеть ухоженной, поскольку неряшливость сразу оттолкнут от вас партнера. Тактичность, пунктуальность и ответственность должны быть вашим основными чертами. Тогда вы будете видеть рядом с собой самого верного, умного и заботливого мужчину на планете.

Весы

Вы имеете дело с представителем воздушного знака, который часто не может определиться с принятием важных решений. Он считает себя в семье главным, однако основная роль отводится именно вам. В ваших силах сделать так, чтобы жизнь была счастливой и безмятежной. Вы будете жить с самым прекрасным мужчиной на свете, если не будете ссориться и скандалить. Отсутствие взаимопонимания может убить в нем даже самую сильную любовь. Поэтому будьте мудрой и внимательной, тогда счастье и благополучие в личной жизни вам обеспечено. Вы заметите, что рядом с вами находится настоящий ценитель красоты, поэтому можете воспринимать это, как комплимент.

Скорпион

Путь к сердцу представителя водного знака лежит вовсе не через желудок. Ему нужны искренность, доверие и ответственность. Только той женщине, которая сможет стать его единомышленником, Скорпион может довериться и открыть свое сердце. Он будет вас очень сильно любить и ценить, если вы сможете разделить его точку зрения, но при этом никогда не потеряете чувство собственного достоинства. Эти парни любят женщин с оригинальной логикой, способных аргументировать свою позицию. Если вы станете возлюбленному не только любовницей, но и другом, вам обеспечены счастье и благополучие.

Стрелец

Представитель огненного знака всегда хочет быть авторитетным в глазах любимой женщины. Вы должны ценить его сильные стороны, во всем на него полагаться, никогда не вести себя бестактно и неуважительно по отношению к нему. Помните также о том, что Стрелец любит свободу, поэтому не пытайтесь его в ней ограничивать. Контролировать возлюбленного бесполезно, вы должны ему доверять и это озвучивать. Только тогда он сделает все возможное для того, чтобы ваша совместная жизнь стала увлекательной и материально обеспеченной.

Козерог

Вы имеете дело с представителем земного знака, который отличается трудолюбием, а также стремится к признанию. Он любит умных, успешных и предприимчивых женщин, а также стремится к стабильности в отношениях. Козерог замкнут и недоверчив, поэтому, чтобы его к себе расположить, нужно войти к нему в доверие. Он не станет сам затевать душевные беседы, однако очень в них нуждается. Там он может открыть вам все свои тайны. Именно это позволит вам сблизиться, поскольку земной представитель будет близок лишь с той женщиной, которая знает его тайны.

Водолей

Представитель знака Воздуха отличается свободолюбием и стремлением к независимости. Он никогда не станет жить с женщиной, которая пытается ограничить его в действиях, устанавливает рамки или его контролирует. Такое поведение способно убить все чувства. Водолей будет рад видеть рядом с собой эрудированную и креативную спутницу, которая, как и он, является легкой на подъем и разделяет его увлечения. Вам нужно постараться стать той единомышленницей, которая всегда будет поддерживать своего партнера и ни в коем случае не станет ему перечить.

Рыбы

Иметь дело с представителем водного знака непросто. Вам необходимо контролировать свои слова, никогда не упрекать и критиковать своего партнера, быть с ним «на одной волне», разделять его точку зрения. Тактичность и осторожность во всем – вот те качества, которые оценит ваш мужчина. Если вам удастся стать такой спутницей, будьте уверены в том, что более романтичного чувственного, доброго и нежного мужчины вам найти не удастся. Он подарит вам жизнь, которая описывается только в счастливых сказках. Вам будет настолько хорошо вдвоем, что никто из вас никогда не посмотрит в сторону других представителей противоположного пола.