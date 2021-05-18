Dott, Lime и Tier выбраны для испытания электросамокатов в Лондоне

Транспортные средства Лондона и Лондонского совета объявили Dott, Lime и Tier Mobility победителями призового пилотного проекта электронного скутера, подтвердив подозрения в прошлом месяце, основанные на объявлениях компаний о вакансиях.

В прошлом году правительство легализовало сдачу в аренду электросамокатов местными властями, хотя частные поездки на электросамокатах по-прежнему являются незаконными. Этот закон стимулировал запуск открытого и конкурентного процесса закупок TfL и Лондонского совета для жизнеспособных операторов. Пилотный проект, который продлится до 12 месяцев, начнется 7 июня в некоторых районах Лондона, Кэнэри-Уорф и лондонском Сити. По данным TfL, в течение года ожидается присоединение большего количества районов. Ламбет и Саутварк также ищут участия.

Поездки могут начинаться и заканчиваться только в участвующих кварталах, которые будут обозначать парковочные места для скутеров, которые используются операторами геозон. Тем не менее, райдеры смогут свободно перемещаться по этим районам и «пешеходным зонам», которые пока что выглядят только как Тауэр-Хэмлетс. В каждом участвующем районе можно будет арендовать от 60 до 150 электросамокатов. Tfl постепенно позволит операторам, демонстрирующим строгие требования, добавлять скутеры. Те, кто не подчиняется, могут сократить количество скутеров.

Безопасность и обмен данными являются основными требованиями для компаний-участников, занимающихся скутерами. TfL надеется, что сможет использовать данные, которыми поделились операторы, чтобы помочь Лондону и Соединенному Королевству сформировать будущую политику в отношении электронных скутеров и изучить их как жизнеспособный вариант устойчивого восстановления Лондона после пандемии. Мэр Лондона поставил цель к 2030 году стать городом с нулевым выбросом углерода., поэтому зеленые формы мобильности, которые снижают зависимость от автомобилей с ДВС, имеют важное значение.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать безопасное и устойчивое восстановление Лондона после пандемии коронавируса, и ясно, что электронные скутеры могут выступить в качестве инновационной и более зеленой альтернативы автомобильным поездкам», — сказала Хелен Шарп, руководитель испытаний электросамокатов TfL заявление. «Это новое испытание предоставит данные и понимание, необходимые для определения того, какую роль в долгосрочной перспективе электросамокаты могут сыграть в нашей стратегии по обеспечению более экологичного и здорового будущего Лондона».

TfL изложил следующие требования безопасности для скутеров:

Более низкая максимальная скорость 12,5 миль в час;

Фонари в передней и задней части транспортных средств, которые всегда включены во время аренды;

Системы звукового оповещения, которые можно использовать, не регулируя хват руля водителем;

«Правила первой поездки», требующие от новых пользователей прохождения электронного обучения безопасности;

Правила против езды по тротуарам.

Как и в случае со всеми руководящими органами города, беспорядок на улицах имеет для Лондона особое значение. По словам TfL, помимо строгих правил геозон, у операторов также будет обязательное время реагирования в случаях, когда транспортные средства были неправильно припаркованы, повреждены или создают препятствия.

«Безопасность тех, кто использует электросамокаты, а также других участников дорожного движения и пешеходов, имеет первостепенное значение, поэтому важно, чтобы они прошли тщательную проверку для обеспечения высоких стандартов», — сказал Уилл Норман, комиссар Лондона по пешеходному и велосипедному движению. в заявлении.

Dott, Lime и Tier установят свои собственные цены на аренду, но им нужно будет учитывать потребности основных работников и людей с более низким доходом, предлагая соответствующие скидки. Lime уже предлагает свою программу доступа к лаймам в действующих городах, которая предоставляет скидку 50% на поездки тем, кто получает государственную помощь, и работникам, которые больше всего пострадали от пандемии.

После недавней победы Lime в Нью-Йорке и Париже компания, которая занимается продажей электросамокатов, велосипедов и мопедов в более чем 130 городах Европы, Ближнего Востока и США, просто укрепляет свое господство в крупных городах. С ее продолжающимся производством электронных велосипедов в Лондоне компания была на высоте.

Берлинская компания Tier Mobility, которая также работает в Париже, является вторым по значимости игроком. Ее недавняя экспансия в Краков (Польша) ознаменовала собой 100-й по счету город, и компания планирует проявить смелость в Европе, на Ближнем Востоке и на новых рынках, а также пополнить свой парк электровелосипедами.

В дополнение к электросамокатам, Tier перенесет в Лондон свой бизнес по замене аккумуляторов, позволяя водителям обменивать аккумуляторы на зарядных станциях, размещенных на местных предприятиях по всему Лондону. Это позволило бы пассажирам зарабатывать бесплатные поездки, одновременно увеличивая посещаемость предприятий, пытающихся оправиться от пандемии. Кроме того, такой подход, основанный на краудсорсинге, может уменьшить заторы, связанные со сбором и транспортировкой электросамокатов на склад для зарядки.

Как, кажется, и в случае с этими столичными скутерами, всегда есть один многообещающий неудачник. В случае с Лондоном это Dott из Амстердама, который недавно собрал 85 миллионов долларов в серии B, и работает примерно в 20 городах Европы. Лондон станет первым городом Дотта в Великобритании