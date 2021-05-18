Сын Алисы Гребенщиковой. Как выглядит Алеша, которому уже 13 лет (фото)

Алиса Гребенщикова приходится дочерью популярному музыканту Борису Гребенщикову. Уже с ранних лет у девочки появилась склонность к творчеству, поэтому после окончания школы она подала документы в театральный институт. Оказалось, что у Алисы талант, и еще во время учебы режиссеры предлагали ей роли в кино. Девушка не была типичной красоткой. Она привлекала уверенностью в себе, обаянием и необычной внешностью.

Роман на «Ледниковом периоде»

В 2002 году Алиса начала жить с Сергеем Дондуряном, работавшим фотографом. Через пять лет девушку пригласили в проект «Ледниковый период». В партнеры артистке выбрали Алексея Тихонова. А тренером пары стал Илья Авербух.

Стоит отметить, что программа растопила множество сердец знаменитых артистов. Так, Анастасия Заворотнюк влюбилась в Петра Чернышева, а Татьяна Навка начала встречаться с Башаровым.

То же самое случилось и с Алисой. Но влюбилась актриса не в партнера, а в тренера – Илью Авербуха. На тот момент мужчина была женат на Ирине Лобачевой. Хоть в их отношениях и не так все было гладко, расставаться с супругой Авербух не планировал.

Беременность и роды

Вскоре пошли слухи о романе Ильи и Алисы, которые ими не подтверждались. Но через какое-то время именно отношения Гребенщиковой и Авербуха стали поводом для развода последнего. Более того, в прессе появилась новость о беременности актрисы.

В 2008 году Гребенщикова родила мальчика и назвала его Алеша. По предположениям, это внебрачный сын Авербуха. Но ни Алиса, ни Илья не подтвердили данный факт.

Подозрения гражданского мужа

Узнав о беременности гражданской супруги, Сергей очень обрадовался. Он стал делать ремонт в загородном доме пары, планируя сразу после родов привезти туда Алису с малышом. Но все омрачалось странным поведением Гребенщиковой, из-за которого у Дондуряна появились подозрения в ее неверности.

К примеру, Сергей ждал девушку к обеду, а она приходила в 5 утра со съемок «Ледникового периода» и сразу неслась в душ. Потом садилась за компьютер и отказывалась от еды. И здесь у супруга возникал вполне логичный вопрос: где же она столько времени проводила?

Расставание

Сергей все же встретил Алису из родильного дома. Но в загородный особняк актриса не поехала. Молча собрав свои вещи, девушка уехала в другое место. И тут Дондуряну все стало ясно: отец ребенка не он, а любовник гражданской жены. Свекровь просила Гребенщикову сделать ДНК-тест, но Алиса отказалась, так как точно знала, кто отец Алеши.

Несмотря на это, Дондурян был готов принять мальчика и дать ему собственную фамилию. Но и тут артистка отказалась, записав ребенка на себя. Неизвестно, как Гребенщикова решила вопрос с Авербухом, но тренер до сих пор не признал Алешу. Во всех интервью Илья говорит, что у него только один наследник – сын Мартин.

Сейчас сыну Алисы Гребенщиковой 13 лет. Актриса регулярно выкладывает в соцсетях новые фото мальчика.