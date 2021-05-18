Пара поделилась в TikTok, как приготовила спагетти. Способ вызвал бурю эмоций у пользователей Сети

Джош и Лиза ведут свой кулинарный блог в Интернете. В социальных сетях они выкладывают ролики, где делятся своими лайфхаками. И хотя парочка предупреждает, что многие их видео шутливые и не стоит их воспринимать серьезно, все равно это не избавляет их от критики.

Итальянское блюдо

Парочка кулинаров поделилась видео, на котором Лиза рассказывает и показывает, как накрывает стол к приходу гостей. Она прямо на столешницу выливает томатный соус. Прямо целую банку, чтобы было повкуснее.

Затем добавляет фрикадельки.

Причем кладет мясные шарики руками прямо на соус, размазанный по столешнице. Добавляет приправу.

Потом Лиза берет кастрюлю. Там лежат предварительно сваренные спагетти. И вот голыми руками, даже без перчаток, героиня ролика выкладывает туда же на столешницу макаронные изделия.

Но это еще не все. Теперь все ингредиенты следует перемешать, чтобы получилось целостное блюдо – спагетти с томатным соусом и с фрикадельками.

Лиза берет две лопатки, чтобы смешать продукты между собой. Делает она это прямо на столешнице, приговаривая, что это очень весело.

Лиза также добавляет, что это рецепт спагетти по-итальянски: она знает, потому что сама является итальянкой.

Героиня ролика также нарезает багеты, выкладывает их по периметру, добавляет зелень.

Преимущества оригинальной подачи

В завершение ролика девушка резюмирует, что такой способ приготовления еды является очень удобным, если вы ждете в гости большую компанию. Во-первых, не придется на всех искать посуду. Во-вторых, потом не нужно будет мыть гору тарелок. В-третьих, когда все усядутся за стол, то им будет удобнее вкушать яство, когда оно лежит не в кастрюле, а прямо на столешнице.

Критика

Видео Лизы было просмотрено аж двадцать пять миллионов раз. Под роликом появилось множество негативных комментариев. Многие люди отметили, что в итальянской кухне такого блюда, как спагетти с фрикадельками, вообще не существует, так что героиня видео всех попросту ввела в заблуждение.

Другие пользователи Интернета написали, что не видели ничего более отвратительного, нежели такой лайфхак. Людей возмутил тот факт, что можно готовить что-либо на столешнице, которая кишит микробами. Кто-то даже отметил, что после просмотра подобного ролика у него в принципе отпало желание когда-либо есть спагетти: настолько отвратительным оказалось зрелище.

Другие пользователи Интернета стали обсуждать, что если столешница мраморная, то пятна от соуса останутся даже после того, как ее помоют. Так что готовить нужно все же на тарелках.

“Хороший способ продемонстрировать гостям, что им здесь не рады”, – отметил один из юзеров.