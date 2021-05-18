 

Ярлык для дендритных клеток

18.05.2021, 0:38, Разное
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В ответ на патогены и вакцины наша иммунная система полагается на дендритные клетки. Эти белые кровяные тельца патрулируют ткани организма, собирают компоненты патогенов и вакцин и транспортируют их по лимфатическим сосудам к ближайшему лимфатическому узлу. Там они представляют собранный материал другим иммунным клеткам, чтобы вызвать иммунный ответ.

Как именно дендритные клетки попадают из ткани в лимфатические сосуды, а оттуда в лимфатический узел, является предметом исследования, проведенного Корнелией Халин, профессором фармацевтической иммунологии ETH Zurich. Долгое время ученые предполагали, что дендритные клетки выбирают путь наименьшего сопротивления и мигрируют из ткани в мельчайшие ветви лимфатических сосудов, лимфатические капилляры. Это связано с тем, что, в отличие от других лимфатических сосудов, капилляры окружены только тонким, едва закрытым слоем клеток, что позволяет дендритным клеткам относительно легко проскальзывать через промежутки между соседними клетками.

Однако этот путь медленный. В то время как клетки кровеносных сосудов и большинства других лимфатических сосудов переносятся потоком жидкости, в лимфатических капиллярах потока практически нет. Следовательно, клетки в этих капиллярных сосудах должны активно двигаться вперед, что происходит только с чрезвычайно низкой скоростью.

Быстрее, несмотря на препятствия

Профессор ETH Халин вместе со своей командой обнаружила, что дендритные клетки могут сократить путь. В исследованиях, проведенных на тканях мышей с использованием микроскопии, ученые смогли показать, что дендритные клетки также могут мигрировать непосредственно в те лимфатические сосуды, в которые сливаются капилляры: собирающие лимфатические сосуды. Эти сосуды окружены хорошо запечатанным слоем клеток и более толстой мембраной из соединительной ткани. Следовательно, миграция через эти барьеры для дендритных клеток более трудна, и проникновение занимает больше времени, чем в капилляры. В целом, однако, дендритные клетки, идущие по этому пути, попадают в лимфатические узлы намного быстрее, поскольку сразу после входа они уносятся потоком лимфы, присутствующим в собирающих сосудах, и могут обходить этап медленной активной миграции в капиллярах.

Более тонкий барьер в случае воспаления

В настоящее время еще не до конца понятно, при каких обстоятельствах дендритные клетки выбирают известный путь через капилляры и по которым они выбирают недавно открытый короткий путь. Как показали профессор ETH Халин и ее коллеги, ярлык становится доступным, когда в ткани продолжается воспалительная реакция. В частности, исследователи смогли показать, что соединительнотканная мембрана, окружающая собирающие лимфатические сосуды, разрушается во время воспаления, что облегчает проникновение дендритных клеток в собирающие лимфатические сосуды.

Таким образом, похоже, что воспалительная реакция является ключевым фактором, который позволяет дендритным клеткам использовать этот короткий путь и быстрее попадать в лимфатические узлы. Теперь ученые исследуют, могут ли все дендритные клетки или только определенные подтипы перемещаться по этому маршруту. В частности, они планируют изучить важность недавно открытого пути для активации иммунной системы и установления иммунных ответов. Они подозревают, что способность быстрее бить тревогу в лимфатическом узле может дать преимущество в борьбе с определенными инфекциями.



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