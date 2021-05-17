Стартап в области промышленной автоматизации Bright Machines получил $ 435 млн за счет публичного размещения через SPAC

Bright Machines идет общественности через комбинацию под руководством SPAC, было объявлено сегодня утром. Сделка приведет к слиянию трехлетней компании с SCVX, что приведет к увеличению валовой выручки в размере 435 миллионов долларов.

После завершения сделки ожидаемая оценка капитала стартапа составит 1,6 миллиарда долларов.

Новости Bright Machines указывают на то, что великая заморозка SPAC не была глубокой заморозкой. И сама сделка, в сочетании с ранее объявленной сделкой с пустым чеком Desktop Metal, подразумевает, что на рынке есть место для ликвидности аппаратного запуска через SPAC. Возможно, это откроет больше капитала на поздних стадиях для новичков, ориентированных на оборудование.

Сегодня мы сначала рассмотрим, чем занимается Bright Machines, а затем финансовые подробности, которыми она поделилась в своих новостях.

Что такое яркие машины?

Компания Bright Machines пытается решить сложную проблему, связанную с промышленной автоматизацией, путем создания микрофабрик. Это включает сложное сочетание оборудования, программного обеспечения и искусственного интеллекта. Хотя робототехника в той или иной форме существует с 1970-х годов, по большей части ей не хватало реального интеллекта. Bright Machines хочет это изменить.

Компания появилась в 2018 году с серией A 179 миллионов долларов, изрядной суммой денег для молодого стартапа, но у компании смелое видение, и такое видение требует обширного финансирования. Он пытается полностью преобразовать производство с помощью машинного обучения.

На момент получения финансирования компания пригласила бывшего со-генерального директора Autodesk Амара Ханспала в качестве генерального директора и бывшего основателя и генерального директора Autodesk Карла Басса в совет директоров компании. Сам AutoDesk в последние годы пытается трансформировать дизайн и производство, поэтому было логичным объединить этих двух опытных лидеров.

Тезис стартапа заключается в том, что вместо того, чтобы иметь по сути «неразумных» роботов, он хочет добавить компьютерное зрение и большую дозу датчиков, чтобы внедрить в производственный цех подход к автоматизации, управляемой данными.