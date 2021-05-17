Почему нельзя проезжать мимо, когда видите, что на дороге с кем-то случилась беда

Недавно ехал со своей семьей с дачи. При въезде в город попали в пробку. Стоим, музыка играет, дети на заднем сидении играют, мы с женой тихонько разговариваем. Впереди меня стояло машин десять. Потом поток начал потихоньку двигаться, а одна красная машина осталась стоять. Все машины ее объезжали. Тут я подъезжаю к этой машине и вижу босого мужика в одних трусах. Он как-то так странно вокруг своей машины бегает. Понял я, что у мужика какая-то серьезная беда случилась. Начал говорить с мужиком, а у него шок – он стоял в пробке, и него в машине взорвалась печка, мужик получил сильные ожоги. С ним в машине ехал его сосед. Они вместе ехали в гости к детям соседа, везли им гостинцы из села.

Мужику было очень больно. Я начал тормозить машины, у всех собирал воду. Омыли мы с женой мужику ноги, там сильные ожоги были. Позвонили сыну мужика, все рассказали. А сами погрузили с женой мужчину к себе в машину и повезли его в больницу. Моя жена смогла нам освободить дорогу, и мы смогли выбраться из пробки. Мужчине становилось все хуже, шок начал проходить, а на его место пришла сильная боль. Мой сын успокаивал мужчину:

— Терпи, дядя. Не плачь, ты мужик! Мы тебя сейчас в больницу отвезем. Там тебе помогут.

Когда мы приехали в больницу, оказалось, что вытащить Степана (так звали этого мужчину) очень проблематично: боль усилилась, и он уже не мог двигаться сам. Я взял его на руки и понес в больницу. В приемном отделении оказался нормальный врач, я ему сразу же все объяснил. Не забыл сказать, что у Степана больное сердце. Врач поблагодарил меня за это: они будут к нему внимательнее: чтобы не пропустить сердечный приступ: такое очень даже возможно после пережитого шока. В общем, Степана положили на каталку и повезли в отделении. А мы с женой и детьми поехали домой. Потом мы несколько раз навещали Степана в больнице. Он просто не знал как нас и благодарить.

Я поступил так, как считал нужным: не смог проехать мимо человека, у которого случилась беда. А вот водители других машин смогли. Как?!! Неужели они думают, что с ними никогда не случится такая беда? А что будет, если и мимо них также будут проезжать другие машины? Что они тогда будут чувствовать? Почему-то они об этом не задумываются. А зря!

Я, можно сказать, спас Степана. Ведь у него мог запросто случиться от болевого шока сердечный приступ. Я не считаю свой поступок чем-то особенный. В этом нет ничего героического. Это нормальный поступок нормального человека. Человеческий и благородный.

Вы со мной согласны?