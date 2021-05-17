 

Талисман счастья и богатства — Загадайте желание и жди его исполнения через 3 дня

17.05.2021, 15:30, Разное
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Это очень редкое исполнение всеми нами любимого и доброго Хоттея.

Каждый человек мечтает о счастье, кто -то о большой и светлой любви, кто -то просто наполнить свой дом счастьем и удачей, благополучием. И когда речь заходит о счастье, каждый возносится в своем стремлении, к какому-то далекому и порой не досягаемому идеалу.

По тому как жизнь такая сложная, а счастье это ведь так просто, то и начинать нужно с простого.

Нужно загадать то, чего Вы больше всего хотите, при этом смотрите на картинку. Она обладает невероятной силой. Ведь все мы знаем, что этот образ приносит богатство и у многих в доме можно найти его статуэтку, а может и несколько.

Итак: Загадайте желание про себя Жми нравится + Поделиться и оставьте комментарий, чтобы желание сбылось.

Я проверила это на себе. И моему счастью нет предела! Мое желание осуществилось! Я и друзьям своим рассказала-действует, теперь на 100% могу рекомендовать и Вам! Как говорит учительница Снежаны Тихоновой, королева Фэн-Шуй Лиллиан Ту: «Если вас с утра встречает Хоттей, у вас будет очень много поводов для смеха». Лучше и не скажешь!



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