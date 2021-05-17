AT&T подтвердила сделку по объединению своей дочерней компании WarnerMedia с Discovery Inc в рамках сделки на 43 миллиарда долларов

Другая крупная телекоммуникационная компания в США делает большой отход от полноценного участия в медиа-услугах, в частности, в создании контента. Сегодня AT&T сообщила, что объединяет свое подразделение WarnerMedia с Discovery Inc.

Сделка структурирована как сделка «Reverse Morris Trust», которая принесет AT&T 43 миллиарда долларов в виде денежных средств, долговых ценных бумаг и удержания WarnerMedia определенного долга. В результате сделки акционеры AT&T получат акции, представляющие 71% новой компании, а акционеры Discovery получат 21%, говорится в сообщении компании.

Президент и генеральный директор Discovery Давид Заслав возглавит новую объединенную компанию. Неясно, какую роль будет играть Джейсон Килар, генеральный директор WarnerMedia в настоящее время, но его имя не упоминается в пресс-релизе … В настоящее время он является генеральным директором Warner Media, подтвердил сегодня на пресс-конференции генеральный директор AT&T Джон Стэнки.

Сделка подтверждает слухи на выходных, и она состоялась через несколько недель после того, как Verizon Communications объявила, что будет продавать свои собственные нетелекоммуникационные интересы, Verizon Media, в рамках сделки с Apollo Management за 5 миллиардов долларов. (TechCrunch является частью Verizon Media.) Заслав сказал на пресс-конференции со Станки, что сделка была заключена тайно в «моем таунхаусе в Гринвич-Виллидж».

На пресс-конференции руководители обеих фирм заявили, что ожидают завершения сделки к середине 2022 года. Они сказали, что в свое время объявят и новое имя.

Во время потоковой передачи названия игры в средствах массовой информации — именно здесь потребители смотрят, и они смотрят больше, чем когда-либо прежде, например, телефоны и планшеты, и это означает не только классические медиа-компании, но и широкий спектр технологических компаний также вкладывают здесь большие средства — это создает не что иное, как колосс контента.

Он будет включать около 200 000 часов культовых программ с участием более 100 «самых любимых, популярных и надежных брендов в мире». К ним относятся HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, Turner Networks, TNT, TBS, Eurosport, Magnolia, TLC и Animal Planet. Компании подтвердили, что они планируют включить новости в группу, ориентированную в основном на развлечения. По их словам, годовая выручка компании составит около 52 млрд долларов, скорректированная EBITDA — около 14 млрд долларов, коэффициент конверсии свободного денежного потока — около 60%, а «ожидаемая синергия затрат — не менее 3 млрд долларов». (Это будет непросто увидеть игру… это много сокращений.)

С другой стороны, это своего рода отступление для AT&T, которая потратила годы на создание (и борьбы с регулирующими органами) своей империи Warner, которая должна была стать большой игрой телекоммуникационной компании, а не просто предоставить сеть для людей, которые могут взаимодействовать с услугами. — будь то голосовая связь, широкополосная связь или мобильная связь — но сам контент.

Да, акционеры AT&T по-прежнему сохранят 71% акций компании, но эта сделка указывает на то, что компания видит большую ценность в построении этого корпуса для создания контента как своего собственного независимого от него юридического лица. Не в последнюю очередь, это, вероятно, даст этим отдельным контент-компаниям значительно больше возможностей для заключения сделок с другими сетевыми поставщиками без каких-либо серьезных интересов в этих сделках. Но в дополнение к этому, это позволит медиа-компаниям исследовать, какие каналы могут быть лучшими для того, что они производят, даже если эти каналы могут напрямую конкурировать с AT&T.

В СМИ и коммуникациях было время, когда люди могли говорить только о «тройной игре» (телевидение, широкополосная связь и голос), а затем о «четверной игре» (добавление мобильных устройств) в качестве идеального набора услуг для привлечения потребителей и их развлечений. и информационные аппетиты (и по ассоциации их медиа / рекламные аппетиты). Однако оказалось, что реализовать эту мечту гораздо сложнее, поэтому неудивительно, что компании сегодня рекламируют, какая это отличная «чистая игра» для всех.

«Это соглашение объединяет двух лидеров индустрии развлечений, обладающих дополнительными сильными сторонами в области контента, и позиционирует новую компанию как одну из ведущих мировых платформ прямого вещания для потребителей», — говорится в заявлении генерального директора AT&T Джона Стэнки. «Это поддержит фантастический рост и международный запуск HBO Max с глобальным присутствием Discovery и создаст эффективность, которую можно будет повторно инвестировать в создание более качественного контента, чтобы дать потребителям то, что они хотят. Для акционеров AT&T это возможность раскрыть ценность и стать одной из наиболее капитализированных компаний широкополосного доступа, сосредоточенной на инвестировании в 5G и оптоволокно для удовлетворения значительного долгосрочного спроса на возможности подключения. Акционеры AT&T сохранят свою долю в нашей ведущей телекоммуникационной компании, которая приносит привлекательные дивиденды. Кроме того, они получат долю в новой компании, мировом лидере в области СМИ, который сможет построить одну из лучших потоковых платформ в мире ».

Заслав и Дискавери, возможно, были одноразовыми конкурентами империи Уорнер, но теперь все по-другому:

«Во время моих многочисленных разговоров с Джоном мы всегда возвращаемся к одному и тому же простому и действенному стратегическому принципу: вместе эти активы лучше и ценнее», — говорится в заявлении Заслава. «Это невероятно увлекательно — объединить под одной крышей такие исторические бренды, журналистику мирового класса и культовые франшизы и открыть для себя столько ценностей и возможностей. Имея библиотеку заветной интеллектуальной собственности, команды управления динамитом и глобальный опыт на всех рынках мира, мы верим, что выигрывают все … потребители с более разнообразным выбором, таланты и рассказчики с большим количеством ресурсов и убедительные пути к более широкой аудитории, а также акционеры с глобальным масштабом растущая компания стремится к сильному балансу, который может лучше конкурировать с крупнейшими стримерами мира. Мы создадим новую главу вместе с творческой и талантливой командой WarnerMedia и этими невероятными активами, основанными на почти 100-летнем наследии самого прекрасного повествования в мире. Это будет нашей единственной миссией: сосредоточиться на рассказе самых удивительных историй и получить от этого массу удовольствия ».