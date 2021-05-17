 

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроил маме сюрприз: видео дня

17.05.2021, 15:06, Разное
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Юморист Максим Галкин – активный блогер и в своих социальных сетях часто публикует милые и смешные моменты из жизни их с Аллой Пугачевой детей – 7-летних двойняшек Лизы и Гарри. Сегодня на странице Максима появилось свежее видео, героями которого стали его жена Алла и их сын Гарри, который по уважительной причине не пошел в школу в будний день.

Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного. И, пока Лиза в школе, сделал маме сюрприз! – гласила подпись к ролику. Сюрприз для Аллы оказался кулинарным. Галкин-младший взял маму за руку, попросил ее закрыть глаза и привел на кухню. Там Пугачеву ждали пирожки, которые Гарри приготовил своими руками по своему же рецепту.

Это тебе! По моему рецепту! Тут морковка, изюм, яблоко, корица, лимон, сахар, ванильный сахар и еще что-то добавляли, – рассказал мальчик.

Алла Пугачева

Алла Борисовна внимательно выслушала сына, разглядывая лакомство, и поблагодарила сына.

Спасибо! Ты же моя умница, – сказала она, а попробовав, вынесла вердикт. – Гениально!

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Напомним, Лиза и Гарри Галкины в прошлом году пошли в первый класс Первой Московской гимназии в подмосковных Липках. Это школа полного дня, где ученики после основных занятий остаются на дополнительные, развивающие – от спортивных и языковых до творческих, актерских или музыкальных. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой с раннего возраста занимаются музыкой и иностранными языками, оба уже владеют игрой на рояле и говорят на французском. Они участвовали в модных показах, снимались в рекламе и были моделями в модных фотосъемках.

Максим и Гарри Галкины

Лиза Галкина

Алла Пугачева с детьми



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