Хоум, только что вышедший из YC, собирает 8 миллионов долларов для улучшения рынка аренды и продажи жилья в Латинской Америке.

Как давний девелопер недвижимости из Чили, Бенджамин Лабра смог обнаружить пробелы на рынках покупки и аренды в Латинской Америке. Чтобы удовлетворить потребности, он основал Houm, универсальную платформу, которая помогает домовладельцам сдавать и продавать свою недвижимость в этом регионе.

Сегодня Хоум только что из когорты W21 Y Combinator объявил о стартовом раунде на 8 миллионов долларов.

Если вы думаете, что концепция похожа на бразильского единорога, QuintoAndar, то это потому, что Хоум очень похож. В то время как QuintoAndar доминирует на бразильском рынке, Houm работает в Чили, Мексике и Колумбии и стремится захватить остальную часть испаноязычного Латинского Америки.

Думайте о Houm как о Zillow, управляемом домовладельцем, и о TaskRabbit. Компания предлагает рынок, управляемый самими владельцами недвижимости, и сокращает количество риэлторов, нанимая 200 фрилансеров, которые готовят недвижимость к продаже или управляют ею.

Houmers, как их называют, идут в дом владельца, фотографируют, а затем помогают потенциальным покупателям или арендаторам осмотреть недвижимость. За свою работу Houmers получают компенсацию каждый раз, когда дом, над которым они работали, продается или сдается в аренду.

Однако коммерческое предложение Хума — это не только простота использования, которую оно обеспечивает; вместо этого, он также служит мне гарантом, делая процесс покупки более доступным.

«В Колумбии и Мексике для того, чтобы кто-то выступал в качестве вашего поручителя, они должны иметь недвижимость, свободную от ипотеки, чтобы ее можно было использовать в качестве залога», — сказал Лабра TechCrunch.

С другой стороны, компания также гарантирует, что арендаторам будут платить ежемесячно, а если арендатор откажется, Houm покрывает расходы. «Вам действительно нечего терять, если вы используете Houm», — сказал Лабра.

Вы можете себе представить, что у такой компании, как Houm, теперь есть всевозможные данные о рынке недвижимости, особенно о продажах и ценах на аренду. В результате Хоум использует эти данные в алгоритме, который помогает домовладельцу определить справедливую цену за свою собственность, но указанная цена остается на усмотрение владельца.

Компания, основанная в 2018 году и базирующаяся в Чили, в настоящее время насчитывает около 200 штатных сотрудников, не считая их команды фрилансеров. Хотя Лабра отказался назвать количество активных пользователей, он сказал, что теперь Хум показывает объект каждые восемь минут.

В текущем раунде финансирования не было ведущего инвестора, но он включает Y Combinator, Goodwater Ventures, OneVC, Vast VC, Liquid2 и Myelin. Компания планирует использовать деньги для расширения в регионе, совершенствования своего алгоритма и в целом ускорения роста.