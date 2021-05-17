 

Инженер и активистка: Андреа Меза из Мексики выиграла конкурс “Мисс Вселенная”

17.05.2021, 12:16, Разное
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Прошлой ночью в американском в Майами, штат Флорида, выбрали самую красивую девушку планеты на конкурсе “Мисс Вселенная – 2020” (конкурс прошел с опозданием в несколько месяцев из-за коронавируса). Корону и титул получила Андреа Меза из Мексики, обойдя на финальной прямой девушек из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской республики. Андреа – третья мексиканка, которая становится победительницей этого международного конкурса. Второе место в этот раз заняла представительница Бразилии Хулия Гама, третье – перуанка Яник Масета Дель Кастильо. Всего в конкурсе участвовали девушки из 73 стран, из них в полуфинале соревновалась за корону 21 претендентка, а в финальном конкурсе – всего 10 счастливиц. Россиянка Алина Санько, увы, выбыла из гонки на первом этапе конкурса.

26-летняя Андреа Меза родилась в городе Чиуауа, там же окончила университет по специальности “компьютерная инженерия”. Сейчас она работает программистом, поддерживает туризм в Чиуауа и выступает за борьбу против насилия по гендерному признаку.

Андреа Меза

Андреа Меза

Андреа Меза

Конкурс “Мисс Вселенная” традиционно проходит в декабре, но из-за пандемии коронавируса 69-й по счету смотр красавиц был перенесен. Корону нынешней победительнице передала Зозибини Тунзи из ЮАР, “Мисс Вселенная-2019”. Помимо масок на конкурсантках и соблюдении соблюдении социальной дистанции конкурс во многом прошел по привычному сценарию. Жюри оценивали девушек во время дефиле в купальниках и вечерних платьях, а также по итогам интеллектуального конкурса и конкурса национальных костюмов.

Последний конкурс стал площадкой для политических заявлений. Победительница в этом соревновании – представительница Мьянмы Тузар Уинт Луин – вышла с плакатом “Молитесь за Мьянму”, таким образом она привлекла внимание к февральскому перевороту в своей стране. А участница из Сингапура Бернадетт Белль Онг на своей красно-белой накидке написала призыв остановить потоки ненависти по отношению к людям азиатского происхождения.



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