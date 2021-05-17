История Лерины Гарсия Гордо оказавшейся в параллельном мире

Лерина Гарсия Гордо 41 год гражданка Испании – именно с ней произошла эта странная история.

Однажды она оставила комментарий под статьей о параллельных мирах. Чем привлекла к себе внимание огромного количества пользователей.

Женщина была уверена что она находится в параллельной вселенной и наш мир для нее чужой. Лерина просила о помощи журналистов и обычных людей. Может хоть кто-нибудь откликнется и сможет ей помочь. Возможно кто-то уже испытывал такое или сам бывал в других мирах.

А произошло собственно вот что:

За четыре месяца до того как она написала этот комментарий, для Лерины началось вроде бы обычное утро. Но как только она проснулась то сразу же поняла что что-то не так. Дело в том что постельное белье на котором она спала было другого цвета и совсем из другого материала. Это очень смутило ее и она стала вспоминать может она сама поменяла белье и забыла об этом. Только вот она не смогла вспомнить даже то как она покупала этот комплект. Немного поразмышляв об этом женщина начала собираться на работу. Время поджимало и долго думать об этом было некогда.

В самом доме Лерина больше не обнаружила никаких странностей и даже ее авто стояло на привычном месте возле дома.

Сев в машину она поехала в свой офис в котором проработала 20 лет. Зайдя внутрь она увидела что наравне со старыми сотрудниками было почти половина новых которых она никогда не видела и не знала. О том что на работу приняли новых людей ей никто не сообщал. Ну а когда Лерина подошла к своему кабинету, то на нем красовалась табличка с именем совершенно незнакомого ей человека.

Тут на женщину накатила паника. Что такое происходит вокруг?! Ее уволили без ее ведома, без видимой причины? И это после 20-ти лет безупречного стажа и нареканий?! Как такое могло произойти?

В растерянности она открыла свою электронную почту и подключилась к локальной сети в офисе. Где она увидела что Лерина Гарсиа Гордо работает в другом отделе в подчинении совсем другого человека. Это окончательно доконало несчастную женщину и она отпросилась с работы сказавшись больной. После чего отправилась к своему лечащему врачу. Сдав кучу анализов и пойдя все возможные обследования выяснила что она абсолютно здорова. Следов алкоголя или наркотических веществ в организме не обнаружили.

Лерина стала перебирать всякие мелочи, такие как вчерашние запросы в интернете, различные пароли от соцсетей и банковских карт.

Все было без изменений, также как и вчера. Решив что скорее всего что-то происходит с ее памятью Лерина решила было успокоиться. Но тут всплыл еще один жуткий факт. Дело в том что после семи лет отношений Лерина рассталась со своим бывшим мужем, после этого прошло полгода. И она начала встречаться с другим человеком по имени Августин. Только вот когда она ему позвонила, то совершенно чужой голос ей ответил что такой мужчина здесь не живет. И никогда не жил и другие знакомые ей люди также подтвердили что никакого Августина не было. Но что еще более удивительно, так это то, что муж ничего не знал о расставании и ждал ее дома.

Само собой такая новость очень сильно потрясла Лерину. Она никак не хотела принять то что Августина не существует. Ведь она даже успела подружиться с его маленьким сыном. А теперь получалось что эти люди навсегда оказались стерты из ее жизни. Будто бы их и не было никогда.

Также Лерина Гарсия Гордо проходила обследования и у психиатра. Тот в свою очередь тоже подтвердил что она абсолютно здорова. Только чем больше времени проходило, тем больше разных несоответствий она находила в своей жизни. Ее родная сестра ничего не помнила о своей операции перенесенной недавно, да и следов от нее не осталось. В шкафу были вещи которые Лерина никогда себе не покупала. Более того, вещи эти были совсем не в ее вкусе. И тому подобное.

В конце концов женщина решила что попала в параллельную вселенную. Потому как других объяснений у нее не было.

После этого она написала тот самый комментарий к статье в надежде что хоть кто-нибудь ей сможет объяснить хоть что-то. Лерина Гарсия Гордо была приятно удивлена колоссальным количеством откликов которые она получила. Только вот ответов на свои вопросы так и не нашла. Как правило писавших ей людей интересовало только одно. Как она теперь живет и не смогла ли вернуться обратно? И лишь немного помогли ей разобраться в случившемся визиты к психиатрам и парапсихологам. После работы с которыми она увлеклась эзотерикой и медитацией. Это помогает ей принять новую реальность. Ведь возможности вернуться назад нет.