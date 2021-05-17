Исчезающие дома существуют

Загадочный дом в Канаде

Когда мы жили на Ньюфаундленде, рядом с нашим домом через реку был большой дикий лес. Он казался на вид совершенно нетронутым человеком и простирался очень далеко. Через лес шли несколько грунтовых дорог, по которым местные жители ходили за ягодами или на охоту на лосей.

И было там вдалеке, примерно за 15 км от нашего дома, еще одно место. Оно было засыпано гравием, к которому люди ходили крайне редко и никто не знал, почему тут насыпан гравий. Я тогда был подростком, у которого не было друзей. И свое свободное время я проводил в основном гуляя по этому лесу.

Так как я успел узнать его достаточно хорошо, то знал, где были особо странные места. Где проходили тропинки и я сразу увидел бы, если бы там что-то изменилось. Гулял я в лесу каждый день. Однажды я решил пойти дальше чем ходил обычно и дойти до гравийной насыпи.

У меня с собой был запас воды и еды, на голове была панама от солнца.

А с собой я взял солнцезащитный крем и был одет в самый раз для похода. За время этого пути я не встретил ни одного человека и выйдя утром, к 4 часам дня наконец дошел до гравийной насыпи. Это место было где-то 90 метров в ширину и посредине стоял старый дом.

Небольшой двухэтажный домик с почти плоской крышей бледно-желтого цвета. Такие дома сейчас тут никто не строит. Их строили вроде бы в 70-е. Но никак не в такой глухой чащобе и меня наличие тут дома удивило и встревожило. Тут рядом вообще нет никаких дорог, кроме козьей тропы.

Когда я обошел дом вокруг, то увидел, что его входная дверь широко раскрыта и после этого у меня возникла идея зайти внутрь. За входной дверью сразу начиналась кухня и там все выглядело в стиле 50-х. Все было в мягкой пастельной гамме – маленький стол с желтыми цветами, старая дровяная печь, старый чайник.

Однако в целом все внутри выглядело достаточно крепким и чистым. Чайник меня чем-то привлек и я коснулся его рукой и осознал, что он горячий! Словно он был вскипячен минут 5 назад. За кухней была гостиная, посредине которой находилась круговая лестница, ведущая на второй этаж.

В гостиной стоял большой стол, диван старого стиля, а в углу был телевизор с выпуклой линзой.

Лестница оказалась неожиданно длинной, я насчитал 30 ступеней, но наконец забрался наверх. Лишь тогда я осознал, что вокруг меня стоит мертвая тишина. Которую нарушал лишь скрип половиц под моими шагами. Однако дом определенно был жилым, в нем кто-то жил.

Открыв первую комнату, я обнаружил внутри десятки старых викторианских фарфоровых кукол, которые выглядели жутковато. Вероятно, это была комната девочки. И хотя девочки внутри не было, комната тоже была очень чистой и аккуратной. Секундой позже я услышал тонкий скрип со стороны запертых дверей.

Затем одна дверь слегка приоткрылась и там точно кто-то стоял. Так быстро, как мог, я выскочил из комнаты, побежал по лестнице вниз. Когда же выбегал наружу, обернулся и увидел, что кто-то точно спускался вниз по лестнице следом за мной. После я кинулся бежать в лес и потом сразу же пошел в сторону своего дома.

Не помню, преследовал ли кто-то меня, но у меня было острое чувство уйти оттуда как можно скорее. Лишь спустя час пути обратно я начал приходить в себя и успокаиваться. Весь остаток пути домой я был нервным и дерганным. Когда я пришел, родителей дома еще не было и я сразу же лег спать и уснул.

Остальная часть того лета прошла без инцидентов.

Хотя я регулярно убеждал себя, что мне надо вернуться туда и попросить прощения у этих людей за то, что вломился в их дом. Но когда наконец собрался с духом и я пришел к тому гравийному завалу, там не было никакого дома. И словно вообще его никогда не было.

Лишь валялись кое-где старые пивные банки. Походив там немного, я в страхе решил уйти отсюда. Позже в школе я рассказал кое-кому из одноклассников про старый дом в лесу. Но они сказали, что мне это просто все померещилось из-за моей усталости от похода. Только я знал, что это было реальным. Один мой одноклассник все-таки заинтересовался и сказал, что хочет сходить в это место в ближайшие выходные.

Он приглашал меня пойти с ним, но я отказался. В понедельник Рэнди с неожиданностью рассказывал, что был там и в самом деле видел дом с желтой крышей. Он описал его и я понял, что он в самом деле видел тоже самое, что и я. Также Рэнди сказал, что даже за миллион долларов не согласился бы зайти внутрь этого жуткого дома.

Однако когда он уходил, то увидел в окне второго этажа лицо маленькой девочки. И это девочка несколько раз покачала головой, словно пытаясь ему что-то сказать. Рэнди был хорошим парнем и его очень обеспокоило, что в этом странном доме посредине ничего в чаще леса находится маленький ребенок. Он пошел к входной двери, намереваясь войти, но едва заглянул внутрь, как увидел посредине гостиной фигуру человека.

Она так его напугала, что он сразу вышел из дома и не оглядываясь ушел прочь оттуда.

После этого к лесному дому ходили еще несколько человек, но никто из них не нашел этот дом. Меня в итоге обозвали нервным идиотом и даже Рэнди перестал говорить про то, что он видел там и все отрицал. Но я знаю, что он видел, я видел в его глазах страх, когда он рассказывал об этом. И я не могу судить его за это. Пока мы жили на Ньюфаундленде, я еще несколько раз ходил на то место. Все в попытках снова увидеть этот дом, но все равно так его и не находил больше. Это так и осталось загадкой, которой я не мог найти объяснения. Потом я видел и другие пугающие вещи в этих местах, но тот визит в дом был самым враждебным и жутким.

Рассказ одной жительница Нэшвилла, по имени Лоурэл

Это случилось, когда мой младший сын перешел в среднюю школу. Он подружился там с несколькими учениками и регулярно отправлялся к ним домой с ночевкой. Я жила в пригороде, где у всех частные дома, стоящие далеко друг от друга. И когда дети ходят к друг другу не только поиграть, но и с ночевкой, там было хорошей традицией.

И вот однажды сын спросил меня, может ли он остаться на ночь в доме его друга по имени Джимми. И я конечно же сказала “Да”. Хотя ничего не знала про этого Джимми, какой у него дом и какие родители. Вечером я повезла его в этот дом по указанному адресу.

Это оказался очень большой и красивый дом с восемью комнатами. Он был окружен участком, размером в 20 акров. Это без сомнения был дом состоятельных людей. Когда я встретила мать Джимми, она показала мне комнату, где мой сын будет ночевать.

А также рассказала, что они лишь недавно купили этот дом. Мой сын нормально переночевал в этом доме и ничего такого там не произошло. Спустя несколько недель сын снова стал просить меня отпустить его с ночевкой к Джимми. Конечно же я также согласилась. Но потом мой сын вдруг сказал, что все отменяется, так как они там больше не живут.

И с удивлением переспросила:

– Что это значит, что они там уже не живут?

– Не знаю, но они ушли – ответил сын.

Конечно же я удивилась, но потом все-таки решила отвезти сына к тому красивому дому. Мамы Джимми там не было, но дома был сам Джимми и его отец. Так что я просто посчитала, что мой сын что-то не так понял, нормально попрощалась с отцом Джимми и уехала. Эта ночевка также прошла как обычно.

Прошло еще несколько недель и мой сын стал спрашивать меня, может ли он не только остаться в доме Джимми на ночевку, но и посетить с его семьей на следующее утро большой парк аттракционов. Как обычно, я дала свое согласие. На следующее утро, в то время, в которое мой сын еще должен был находиться в парке аттракционов, я вдруг увидела как он идет в одиночестве пешком по дороге к нашему дому.

Испугавшись я спросила его, что случилось и неужели поход в парк отменили. Сын на это ответил, что рано утром вся семья Джимми вместе с ним срочно покинула их красивый дом. Так как ночью кто-то пытался задушить Джимми. И когда сын сказал это, я увидела на его шее красную полосу.

Это была так называемая лигатурная отметина, она остается у тех, кому сильно сдавливают шею.

То есть некто или нечто пыталось задушить и моего сына тоже. Затем я и не знала что мне делать и как поступить. Но в итоге я просто сказала сыну, чтобы он больше никогда не ходил с ночевками в дом Джимми. С тех пор прошло несколько лет. Мой младший сын уже учился в другой школе и у него были другие друзья.

Однажды я и двое моих сыновей по пути домой заехали в нашу местную закусочную. И вдруг мой младший сын сказал, что эта закусочная оказывается совсем рядом с домом Джимми и что там возле дома стоит Джимми. Мой сын отпросился поговорить с ним и пошел в ту сторону к этому дому. Я видела как Джимми и мой сын стояли и разговаривали некоторое время. По словам моего сына, Джимми снова приглашал его к себе в гости с ночевкой, но тут уже мой сын сам отказался.

Прошло еще две недели, я ехала домой по той же дороге мимо этого же кафе и вдруг поняла, что того красивого дома, в котором жили родители Джимми и сам мальчик, нет на его прежнем месте. В изумлении я даже остановилась и вышла посмотреть. Там действительно ничего не было. Я сначала подумала, что дом снесли, но там вообще не было никаких следов, что этот дом когда-либо существовал. Просто ровное пустое место.