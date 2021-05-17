 

Лейтенант ВМС США рассказал о встречах с НЛО

17.05.2021, 11:53, Разное
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Бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс рассказал о встречах с неопознанными летающими объектами (НЛО) неизвестного происхождения, сообщает CBS News.

Грейвс заявил, что он и другие пилоты его эскадрильи истребителей F/A-18 наблюдали «странные и весьма маневренные» неопознанные объекты над водной гладью в районе Атлантического океана к юго-востоку от города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

Отмечается, что наблюдение НЛО происходило на регулярной основе. По утверждению Грейвса, это происходило практически каждый день на протяжении двух лет подряд, начиная с 2015 года. Бывший лейтенант ВМС США отметил, что пилоты в конечном итоге начали принимать их как должное.

В СМИ подчеркнули, в то время как Грейвс называл эти объекты «угрозой безопасности», другие пилоты, которые видели НЛО, имеют разные мнения о том, что это были за объекты в действительности. Одни предполагают, что это секретные разработки американского правительства, другие, что это некие платформы для наблюдения за предполагаемым противником.



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