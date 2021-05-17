«Кто-то еще на Луне» – НАСА хранит секрет для всего поколения

С давних времен люди изучали Луну взглядом исследователя, надеясь увидеть что-то необычное, неземное. То, что ожидало человека на Луне в начале 60-х годов прошлого века, содержалось в так называемом отчете Брукингса.

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В этой работе, по сути, было предсказано открытие свидетельств существования внеземной цивилизации на Луне. Была перспектива овладения научными и техническими достижениями внеземной цивилизации, находившейся на Луне.

В 1977 году в Великобритании была издана книга Джорджа Леонарда: « Кто-то еще на Луне ». Кто скрывается под псевдонимом Г. Леонард? Неизвестно.

В любом случае это хорошо информированный человек, которому удалось получить доступ к обширной, в том числе сверхсекретной, информации.

В этой книге опубликованы тридцать пять фотографий, каждая из которых сопровождается кодовым номером НАСА, десятки детальных рисунков, сделанных, по словам автора, по качественным широкоформатным фотографиям НАСА, заявления экспертов. Книга приводит читателя к ошеломляющему выводу: НАСА и многие всемирно известные ученые уже много лет знают, что на Луне были обнаружены признаки разумной жизни. Но информация об этом тщательно скрывается.

Мировое сообщество не придало большого значения этой книге, посчитав материалы в ней бездоказательными.

Но в начале 1996 года подтвердилась сенсационная, фантастическая информация — на Луне есть следы древнейшей и явно внеземной цивилизации.

Эта новость была объявлена ​​в Вашингтоне на пресс-конференции Кеном Джонстоном, бывшим главой фотослужбы Лунной лаборатории НАСА , а также несколькими другими бывшими инженерами и учеными НАСА.

Главной темой было «Сокрытие НАСА изображений Аполлона, показывающих древние лунные руины».

Кен Джонстон рассказал о том, что 40 лет тщательно скрывали от мирового сообщества.

Астронавты миссий Аполлон обнаружили на Луне архитектурные и технологические следы древней цивилизации и сфотографировали их.

Кроме того, астронавты открыли ранее неизвестную технологию управления гравитацией (возможно, они освоили технологию антигравитации).

Кен Джонстон рассказал, как его начальство в НАСА приказало ему уничтожить эти изображения во время программы «Аполлон», но он сохранил их вопреки приказам.

Джонстон показал прессе некоторые из этих фотографий. На них изображены свидетельства существования внеземной цивилизации. Что увидели пораженные журналисты?

На кадрах видны руины городов, огромные сферические объекты из стекла, висящие в воздухе каменные башни и замки и даже голова робота.

По словам Джонстона, американцы принесли на Землю то, что НАСА хранило в секрете целое поколение…

На Луне действительно было несколько открытий, которые озадачили геологов, включая открытие пирамиды из оранжевого стекла, происхождение которой до сих пор не может быть объяснено. Должно быть, было обнаружено что-то еще, о чем мы не знаем.

После этой конференции другие информаторы в рядах НАСА опубликовали многие из тех же откровенных изображений Луны на различных сайтах Космического агентства.

Благодаря Интернету люди во всем мире, в том числе и обычные граждане, смогли беспрепятственно увидеть эти удивительные фотографии.

НАСА все это время скрывает настоящую Луну?

После этой сенсационной пресс-конференции появилось интервью с консультантом, основателем и главным исследователем NASA Enterprise Mission Ричардом Хогландом (он выступал в качестве научного консультанта CBS News в Лаборатории реактивных двигателей NASA во время миссии Apollo 11).

Именно он вместе с Джонстоном обнародовал эти секретные данные. Вот его мнение об обнаруженной цивилизации:

«Я считаю, что проект «Аполлон» подтвердил существование удивительной, древней, но все еще человеческой цивилизации на Луне.

Но мы смогли опубликовать лишь небольшую часть информации, полученной НАСА о древней, давно потерянной человеческой цивилизации, которая указывает на то, что человек когда-то населял всю Солнечную систему.

Об этом свидетельствуют данные, полученные с Марса, они также классифицируются NASA. Вы спрашиваете, были ли найдены руины «новой Атлантиды» на Луне? Что ж, для начала, думаю, правильнее было бы сказать «старая Атлантида».

Передовая наука этой цивилизации позволила путешествовать с Земли на Луну тысячи (или даже миллионы) лет назад и строить из них конструкции из материала, напоминающего стекло. Об этом можно судить по опубликованным материалам.

В конце концов, существует древнеегипетский миф о боге мудрости Тоте, который якобы спустился с Луны и обучил человека языку, письму, архитектуре и так далее.

Подтвердить правдивость теории существования цивилизации на Луне или опровергнуть ее можно только вместе, объединив усилия нескольких стран. Надо отправиться на Луну совместной экспедицией.

Какие технологии использовались на Луне?

Джонстон и Хоугланд написали и опубликовали книгу «Темная миссия: тайная история НАСА», пытаясь познакомить весь мир с реальной историей, которая ждет всех на Луне.

Пишут, что некоторые технологии, обнаруженные на Луне, указывают на высокий уровень развития технической мысли.

Советский Союз отправил на Луну вездеход, который также сфотографировал древнюю цивилизацию. Но после тщательного анализа они были засекречены.

Таким образом, информация о существовании руин построек, построенных внеземной цивилизацией, а также о технологиях (и все это можно найти не только на Луне, но и в других мирах Солнечной системы) была скрыта не только НАСА, но и также Советским правительством.

Было даже эффективное распространение информации, мнение, что американцы никогда не были на Луне, а эпизод с посадкой американского астронавта был просто — например, снят на киностудии. Это ложь.

Основываясь на данных и анализе НАСА, авторы книги убеждены, что этот слух на самом деле является преднамеренной «военной дезинформацией». Он разработан, чтобы скрыть то, что НАСА действительно нашло на Луне и вернуло на Землю.

Это было в июле 1969 года, когда первые астронавты возвращались с Луны. Основываясь на том, что они видели собственными глазами, они уверены, что начало этой лжи — «мы никогда не были на Луне» — заложило само НАСА.

Что НАСА действительно нашло на Луне?

Это была своего рода страховка, чтобы никто никогда не задавал ужасный вопрос: «Что НАСА на самом деле нашло на Луне».

Авторы считают, что создание «мифа о Луне» вселило в НАСА уверенность в том, что оно и дальше сможет скрывать все, что связано с «провальной» программой изучения Луны.

Скрыть, что астронавтам были даны секретные задания сообщить обо всех бесценных древних внеземных технологиях, образцы которых были обнаружены там.

Некоторые исследователи, в том числе Ричард Хогланд , полагают, что инопланетная раса когда-то использовала Луну в качестве транзитной базы в ходе своей деятельности на Земле. Их догадки подтверждаются легендами и мифами разных народов нашей планеты.

Многокилометровые руины лунных городов, огромные прозрачные купола на массивных базах, различные туннели и другие сооружения заставляют ученых пересмотреть свои взгляды на проблемы, связанные с нашим естественным спутником.

Происхождение Луны и особенности ее движения относительно Земли — еще один большой вопрос для науки.

Некоторые частично разрушенные объекты на поверхности Луны нельзя отнести к естественным геологическим образованиям. У них сложная организация и геометрическая структура.

В верхней части района Рима Хэдли, недалеко от места посадки Аполлона 15, сооружение, окруженное высокой стеной в виде буквы D.

В настоящее время известно 44 области Луны, где были обнаружены различные артефакты. Их изучают специалисты Центра космической информации, Центра космических полетов Годдарда и Планетарного института в Хьюстоне.

В районе кратера Тихо были обнаружены загадочные террасообразные выработки каменистой почвы. Концентрические шестиугольные выработки и наличие входа в туннель на склоне террасы трудно объяснить естественными геологическими процессами.

Это больше похоже на добычу открытым способом. В районе кратера Коперник виден прозрачный купол, возвышающийся над краем вала кратера. У купола есть странная особенность — он светится изнутри бело-голубым светом.

В верхней части зоны «Фабрика» находится очень необычный даже по лунным меркам объект. На квадратном основании, окруженном стенами в форме ромба, стоит всем известный диск диаметром около 50 метров с куполом наверху.

Рядом с ним на изображении показано темное круглое отверстие в земле, похожее на вход в подземный капонир. Между кратером Коперника и площадкой «Фабрика» находится идеально правильная прямоугольная площадка размером 300 х 400 метров.

Астронавты «Аполлона-10» сделали уникальный снимок (AS10-32-4822) объекта шириной в одну милю под названием «Замок», который висит на высоте 14 километров и отбрасывает четкую тень на поверхность Луны.

Похоже, он состоит из нескольких цилиндрических блоков и большого переплетного узла. На одной из фотографий подвесного «Замка» видна его внутренняя ячеистая структура, создающая впечатление прозрачности отдельных блоков объекта.

Во время брифинга, на котором присутствовали многие ученые из НАСА, выяснилось, что когда Ричард Хогланд снова запросил оригинальные фотографии «Замка» в архиве НАСА, их там не оказалось. Они даже исчезли из списка фотографий, сделанных экипажем Аполлона-10.

В архиве есть только промежуточные фотографии этого объекта, на которых не видно его внутреннего строения.

Экипаж «Аполлона-12» после выхода на поверхность Луны неожиданно обнаружил, что их посадка произошла под управлением полупрозрачного объекта пирамидальной формы.

Он висел всего в нескольких метрах над поверхностью Луны, переливаясь всеми цветами радуги на фоне черного бархата лунного «неба».

В 1969 году, после просмотра фильма об астронавтах во время их путешествия к Морю Штормов, где им снова удалось увидеть эти странные объекты, позже названные «полосатыми очками», НАСА наконец оценило возможные последствия такого контроля.

Астронавт Митчелл, отвечая на вопрос корреспондента: «Как вы себя чувствуете после благополучного возвращения?», Сказал: «У меня до сих пор болит шея от необходимости постоянно поворачивать голову, потому что мы буквально почувствовали, что мы здесь не одни. Я мог только молиться».

Джонстон, работавший в Хьюстонском космическом центре, вместе с другими специалистами изучал фото и видео информацию, полученную в ходе реализации программы Apollo.

Обсуждая лунные артефакты с Ричардом Хогландом, он отметил, что руководство НАСА очень раздражает такое большое количество аномальных, мягко говоря, объектов на Луне.

Программа всегда балансировала на грани отмены пилотируемых полетов на Луну. Ситуацию подогревал и фильм экипажа Аполлона-14, из которого вырезано много фрагментов.

Особый интерес для исследователей представляют древние сооружения, похожие на частично разрушенные города.

Орбитальная съемка показывает удивительно правильную геометрию прямоугольных и квадратных структур. С высоты 5-8 километров они напоминают вид на наши города.

Один из специалистов Центра управления полетами прокомментировал эти изображения следующим образом:

«Наши ребята, наблюдая с орбиты за руинами древних городов Луны, прозрачными пирамидами, куполами и черт знает что еще, спрятаны теперь в сейфах не только НАСА. Мы чувствовали себя Робинзоном Крузо, наткнувшись на следы босых человеческих ног на мокром песке необитаемого острова».

К каким выводам приходят геологи и планетологи, изучая изображения руин лунных городов и других аномальных объектов? По их мнению, они не могут быть естественными образованиями.

«Мы должны признать их искусственное происхождение. Что касается куполов и пирамид, тем более».

Разумная деятельность инопланетной цивилизации оказалась неожиданно близкой к нам. Психологически мы были к этому не готовы, да и сейчас многие с трудом это воспринимают.