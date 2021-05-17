 

«Не больше пяти игр за сезон» – РФС введёт лимит на договорные матчи

17.05.2021, 9:50, Разное
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Российский футбольный союз (РФС) объявил о введении новых ограничений, которые будут действовать, начиная с сезона 2021/22.

Российский футбольный союз введёт лимит на договорные матчиТак, согласно обновлённым правилам, все клубы Премьер-лиги смогут сыграть не более пяти договорных матчей в сезоне, коллективы, выступающие в низших дивизионах до 10 игр. При этом они обязаны оповестить о своём решении соответствующую инстанцию – комитет РФС по этике и честной игре.

– Лимит на договорные матчи пойдёт на пользу всему отечественному футболу. В некоторых случаях он поможет сохранить много клубов с маленькими бюджетами. Поэтому мы дали возможность низшим дивизионам сыграть между собой больше договорных игр. У них и в целом игр больше. Премьер-лига – это спорт высших достижениях и чемпион там определяется по спортивному принципу, поэтому не больше пяти игр за сезон. Это справедливо, да и всерьёз не отразится на распределении мест, – отметил президент РФС Александр Дюков.

В РФС добавили, что не будут настаивать, чтобы команды обязательно играли договорные игры. Также для избежания возможных претензий со стороны UEFA все договорные игры будут засекречены. Это, в частности, поможет клубам получить деньги, в т.ч. от букмекеров, которые в противном случае могли бы прекратить приём ставок на матчи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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