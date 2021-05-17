Как Black Wall Street построил свое наследие

На рубеже 20-го века район Гринвуд в Талсе, штат Оклахома, представлял собой более 35 городских кварталов с процветающими магазинами, отелями, театрами и многим другим. И все они принадлежали черным.

Район был основан чернокожими мужчинами и женщинами, многие из которых были потомками рабов, и стал известен как Черный Уолл-стрит.

Гринвуд был домом для врачей, юристов и предпринимателей. В течение многих лет он был маяком для афроамериканцев, которые стремились избежать дискриминации и насилия Юга Джима Кроу и жить мирной и безопасной жизнью.

Но даже в Гринвуде не все были в безопасности. Расовая напряженность и насилие с соседними белыми жителями Талсы достигли предела. А 31 мая 1921 года последовала расовая резня, в результате которой погибли сотни жителей Гринвуда и район превратился в пепел.

Черная Уолл-стрит сгорела дотла.

Закладываем фундамент

Основы района Гринвуд и Блэк-Уолл-стрит были заложены в 1830-х годах, когда афроамериканцы впервые мигрировали в Оклахому.

Многие чернокожие прибыли в качестве рабов у коренных американцев из племен чикасо, чокто, чероки, крик и семинолов, которые были вынуждены переехать из юго-востока США в территорию Оклахомы в результате принятия президентом Эндрю Джексоном Закона о переселении индейцев.

После окончания Гражданской войны в 1865 году и ратификации 13-й поправки, призывающей к отмене рабства, афроамериканцам было предоставлено гражданство и выделены участки земли, на которых они могли начать новую жизнь в качестве свободных мужчин и женщин.

Это выделение земли привело к буму в черных городах, включая Гринвуд. Между 1865 и 1920 годами количество городов и поселений, где проживают исключительно чернокожие, выросло до более чем 50. По данным Исторического общества Оклахомы, сегодня существует только 13 городов, где проживают только черные города.

Чтобы помочь этим городам расти и привлекать новых жителей, некоторые люди взяли на себя роль «ускорителей», поощряя миграцию других афроамериканцев, стремящихся избежать расового насилия Юга. Они сказали бы, что территория Оклахома была утопией возможностей и свободы для чернокожих.

Одним из таких сторонников был Эдвард П. Маккейб, бывший политик и государственный аудитор Канзаса. Мечтой Маккейба было создать полностью черное государство на территории Оклахомы, которым управляли чернокожие и для них. Маккейб основал город Лэнгстон в Оклахоме и издал газету The Langston City Herald. Он использовал публикацию как инструмент для продвижения своих идей о черной государственности.

Хотя мечта Маккейба так и не осуществилась, она способствовала созданию полностью черных городов на территории Оклахомы, один из которых стал известен как Гринвуд.

Рождение Black Wall Street

Все началось с 40 соток и продуктового магазина.

Оттава В. Герли, более известный как О. В. Герли, был одним из первых поселенцев Талсы. Герли приехал в богатый нефтью город Талса в 1905 году из Арканзаса и купил 40 акров земли, на которых построил Народный продуктовый магазин и одноэтажный жилой дом.

Продуктовый магазин и пансионат Герли подготовили почву для последующего бума предпринимательской деятельности черных. Вскоре Гринвуд заполнился ресторанами, гостиницами, бильярдными, обувными магазинами, ателье и многим другим.

Предприимчивые жители района построили свой бизнес для чернокожих, с которыми часто не допускались или плохо обращались в близлежащих заведениях для белых.

По словам историков, строгие законы о сегрегации вступили в силу после того, как Оклахома стала штатом в 1907 году. Это проложило путь для Гринвуда, чтобы стать островным центром обращения черного доллара. Многие из чернокожих жителей зарабатывали и тратили свои деньги полностью в пределах Гринвуда. В результате получился один из самых богатых и богатых афроамериканских анклавов в стране.

Среди самых известных жителей Гринвуда был Дж. Б. Стрэдфорд. Сын освобожденного раба, Стрэдфорд был юристом, сколотившим свое состояние на недвижимости. Среди своих многочисленных владений он построил роскошный отель Stradford с 54 номерами и хрустальными люстрами, которые стали гостеприимным местом для чернокожих посетителей.

Джон и Лула Уильямс построили и управляли гаражом для ремонта автомобилей, кондитерской и ночлежкой. Но больше всего они были известны тем, что построили знаменитый театр Williams Dreamland Theater, в котором показывали немые фильмы, а также живые музыкальные и театральные ревью, которые регулярно привлекали черных зрителей.

Саймон Берри основал сервис jitney, обслуживающий чернокожее сообщество Гринвуда, которым было запрещено пользоваться услугами такси белых. Он также владел гостиницей, открыл автобусное сообщение и, как опытный авиатор, основал собственную чартерную авиакомпанию.

«Гринвуд был не просто местом, а состоянием души. Они построили это место, они его создали. Это не было подарком от кого-либо, это было их собственное сообщество», — сказал Скотт Эллсуорт из Мичиганского университета. историк и автор книги «Основание: американский город и его поиски справедливости», который работал над попыткой обнаружить безымянные могилы жертв резни в Талсе. «В Гринвуде все знали, что они так же хороши, как и все остальные. еще.»

Лица Гринвуда

Мечта разрушена

Но в Гринвуде не все было хорошо. Напряженность между черными и белыми жителями Талсы начала расти. По словам Мешель Браун, директора программ Культурного центра Гринвуд, белые стали возмущаться богатством черных и успехом жителей района Гринвуд.

31 мая 1921 года все достигло апогея.

Все началось после встречи в лифте между 17-летней белой женщиной по имени Сара Пейдж и 19-летним чернокожим мужчиной по имени Дик Роуленд. Утверждалось, что Роуленд напал на Пейджа в лифте, что он отрицал. Но это не имело значения. Новости о предполагаемом нападении чернокожего мужчины на белую женщину распространились, как лесной пожар, по всему белому сообществу Талсы, и вспыхнули страсти.

Черные жители бросились к зданию суда округа Талса, чтобы предотвратить линчевание Роуленда, в то время как белые жители были замещены полицией Талсы и передали оружие.

Белая мафия, насчитывающая около 10 000 человек, напала на район Гринвуд. В течение следующих 12 часов город Гринвуд подвергся тотальным поджогам, перестрелкам и бомбардировкам с частных самолетов. К утру 1 июня 1921 года Гринвуд был разрушен.

В конечном итоге это стало известно как резня расы Талсы.

«Расовое убийство было частью американской культуры и культуры линчевания того времени. Однако размах и масштабы насилия и разрушений были беспрецедентными», — сказал Карлос К. Хилл, доцент и председатель Департамента африканских стран Клары Лупер. афроамериканские исследования в Университете Оклахомы и автор книги «За канатом: влияние линчевания на культуру и память чернокожих».

Бак Колберт Франклин, юрист, живший в то время в районе Гринвуд, рассказал о том, что он стал свидетелем резни в 10-страничной рукописи, найденной в 2015 году: «Я видел самолеты, кружащие в воздухе. Их стало больше. и гудел, метался и низко опускался », — писал он. «Я слышал, как град падает на крышу моего офисного здания. Вниз по Ист-Арчеру я увидел, как старый отель Mid-Way горит сверху, а затем еще одно, еще одно и еще одно здание начало гореть сверху. . »

Франклин написал, что затем он покинул свой офис, запер дверь и спустился к подножию лестницы.

«Тротуары были буквально покрыты горящими шарами из скипидара. Я слишком хорошо знал, откуда они берутся, и я слишком хорошо знал, почему каждое горящее здание сначала поднимается сверху», — продолжил он. «Я сделал паузу и подождал удобного момента, чтобы сбежать.« Где, ох, где наша великолепная пожарная часть с полдюжиной станций? » Я спросил себя: «Город находится в заговоре с мафией?»

Последствия

Все 35 городских кварталов района Гринвуд были полностью разрушены.

Красный Крест сообщил, что 1 256 домов и 191 предприятие были разрушены, а 10 000 чернокожих остались без крова. По данным Исторического общества и музея Талсы, было убито около 300 человек.

Согласно отчету государственной исторической комиссии 2001 года, выжившие остались ни с чем после того, как их дома были разграблены, а страховые выплаты на сумму 2,7 миллиона долларов были отклонены.

Согласно другому отчету Гарвардского университета, в 2020 году общие финансовые потери составили от 50 до 100 миллионов долларов.

В последующие десятилетия отчеты о том, что произошло летом 1921 года, останутся в значительной степени неизвестными.

Но бойня не знаменовала конца для Гринвуда. Черные Тулсаны восстановили общину, и к 1942 году в районе Гринвуд находилось более 200 предприятий, принадлежащих черным, по данным Исторического общества Оклахомы.

Мейбл Б. Литтл, владевшая салоном в Гринвуде до резни, описала усилия по восстановлению в своих мемуарах 1990 года «Огонь на горе Сион: моя жизнь и история как черная женщина в Америке».

«В конце концов, мы не получили почти никакой помощи от белого сообщества. Нам пришлось спасать свои собственные, использовать те небольшие средства, которые у нас были, и сотрудничать вместе … Мало-помалу мы восстановили наш бизнес — красота магазины, наши аптеки, продуктовые магазины, наши собственные парикмахерские, ателье по пошиву одежды и т. д. «

Но обновление города и возможное строительство межгосударственного шоссе приведет к еще одному разрушительному удару по этому району. Бизнес сократился, и черные семьи двинулись дальше на север.

Сегодня в историческом районе Гринвуд осталось всего 10 зданий.

Талса: 100 лет спустя

За 100 лет, прошедших с момента кровавой расправы в Талсе, были предприняты различные усилия по восстановлению и поддержке черных предпринимателей в районе Гринвуда и борьбе с историческим насилием, которое последовало в 1921 году.

В 2018 году были начаты поиски возможных массовых захоронений в результате массового убийства в Талсе. С начала поисков было обнаружено не менее 10 тел.

В 2020 году группа жителей Оклахомана подала иск с требованием возмещения ущерба за кровавую бойню 1921 года. Иск возглавляет 106-летняя оставшаяся в живых Лесси Беннингфилд «Мать» Рэндл, которая была маленькой девочкой, когда произошла резня. Судебный процесс еще не завершен.

«Жители сообществ Гринвуд и Северная Талса продолжают сталкиваться с разрозненным расовым отношением и созданными городом барьерами для удовлетворения основных человеческих потребностей, включая рабочие места, финансовую безопасность, образование, жилье, правосудие и здоровье», — говорится в иске.

Другие предпринимаемые усилия включают сбор средств в размере 1 миллиона долларов для восстановления исторического коммерческого района Гринвуд Талсы, возглавляемый Стевином Тернером и Фриманом Калвером от имени некоммерческой корпорации Greenwood Community Development Corporation.

По словам Тернера и Калвера, цель сбора средств — «восстановить в сообществе Северного Талсы одно предприятие и одну работу за раз».

Еще одна инициатива — Black Tech Street, основанная Тирансом Биллингсли II, которая стремится предложить образование и возможности начинающим черным предпринимателям и новаторам в этой области.

«[Greenwood] … то, что у него было и есть до сих пор, — это предпринимательский дух и находчивость. Это то, что позволило ему вырасти и стать Черным Уолл-стрит Америки, — сказал Хилл. — Он обращается к Гринвуду как к символу превосходства черных, а также впечатляющего роста сообщества ».

Аллен Ким CNN, Дакин Андоне, Дэвид Уильямс, Джеймиел Линч, Сара Сиднер и Скайлар Митчелл внесли свой вклад в этот репортаж.