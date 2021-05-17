МКС подключат к системе «ФСИН письмо»

Благодаря новым технологиям и сотрудничеству «Роскосмоса», «РосНано», «Почты России» и ФСИН, у россиян появится уникальная возможность отправить сообщение космонавтам, находящимся на орбите.

На первом этапе все письма будут сортироваться и доставляться «Почтой России» в учреждения ФСИН для проверки опытными цензорами. Затем прошедшие контроль отправления планируется пересылать в Звёздный Городок, откуда по зашифрованным каналам космической связи они будут передаваться на МКС. Скорость и надёжность доставки гарантирована «Почтой России». О стоимости услуги пока не сообщается.

Новая система должна заработать после того как на МКС соберут и введут в эксплуатацию разработанный «РосНано» телеграфный аппарат ТГА-0.75 для распечатки писем.

– О доставке аппарата на орбиту уже есть договорённость с компанией SpaceX. Всего потребуется 3-4 запуска, если всё влезет и ничего не забудем, – заявил Дмитрий Рогозин.

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