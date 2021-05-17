Институт русского языка им. Пушкина предложил убрать удвоенную «Л» из татарских фамилий

С инициативой внести изменения в действующие правила русского языка к Российской академии наук (РАН) обратился Институт русского языка им. Пушкина. Одним из предложений лингвистов является сокращение в языке количества слов с написанием удвоенных согласных.

Так, эксперты сочли необходимым произвести сокращение за счёт ликвидации лишней, по их мнению, буквы «Л» в татарских фамилиях. Они утверждают, что нововведение поможет сделать русский язык более привлекательным для молодёжи, а также позволит значительно повысить грамотность.

– Вот смотрите, зачем нужна эта лишняя «Л», если лексическое значение слова остаётся неизменным? Люди постоянно путаются, а потом в обществе создаётся ошибочное впечатление, что у них проблемы с грамотностью. В качестве примера приведу такой случай – наши первокурсники писали диктант и написали все на «двойку». Нам сразу предъявили претензии, вы кого набрали, Минобразования обвинили в некачественном ЕГЭ, а ларчик просто открывался. Текст был посвящен работе Центробанка и её председателя Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной. И выходит такая абсурдная ситуация, когда других ошибок нет, а всё равно «неуд». Если бы мы подсобили немного, ничего не потеряли бы. Тем более, возникают вопросы, почему русские фамилии: Барулин, Данилин, Калинин пишутся с одной «Л», а татарские – Набиуллин, Хабибуллин и Нигматуллин с двумя. Это знак уважения к этому народу или наоборот мы хотим подчеркнуть их национальную принадлежность в тот момент, когда все наши граждане – россияне и имеют равные права и обязанности, – заявила доктор филологических наук Наталия Яхно.

В Институте уточнили, что реформа употребления буквы «Л» затронет исключительно татарские фамилии и не коснётся русских и других фамилий, в частности, такой как Илларионов. Поэтому при письме гражданам будет необходимо самостоятельно определить национальность упоминаемого. Не затронут изменения и другие слова с удвоенным «Л» независимо от части речи.

Также лингвисты предложили в связи с изменениями не проводить массовую замену документов для носителей татарских фамилий, а просто зачеркнуть одну букву ручкой или карандашом.

—