 

Для жителей стран СНГ Tesla выпустит бюджетные экоавтомобили с педалями

17.05.2021, 7:20, Разное
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На выставке новых автомобилей Tesla, получивших имя Tesla Speed, Илон Маск показал линейку экологических авто, которые пойдут на продажу в СНГ.

В новых моделях будет полностью отсутствовать электроника и топливо, тем самым авто будет на 100% безвредным для окружающей среды.

По словам Илона Маска, новинка управляется достаточно просто, а набирать скорость будет за счет вращения механических педалей по принципу велосипеда. Таким образом, владельцы Tesla Speed не только будут помогать окружающей среде, а и поддерживать себя в хорошей физической форме.

Модель получила полный привод и чувствительную подвеску. Максимальная скорость зависит от телосложения и физической подготовки водителя. В продажу инновационное авто поступит уже к концу лета, а первая, тестовая версия уже в ближайшие дни достанется активистке — Грете Тунберг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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