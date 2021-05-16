Белая футболка, джинсы, мокасины. Базовые вещи, которые помогут создать любой образ

За последний год наши представления об одежде сильно изменились. Мы поняли, что успех образа зависит от простых, но идеальных по своей сути вещей. Нам больше не нужно делать ставку на вычурность в поисках собственной индивидуальности.

Гораздо более говорящей является база нашего гардероба. Речь идет о тех элементах, которые легко можно сочетать с любыми случайными вещами так, чтобы это не выглядело разрозненным комплектом. Поговорим о том, какой одеждой нужно пополнить базовый гардероб в 2021 году.

Сандалии с толстыми ремешками

Предыдущий год подарил нам знакомство с трикотажными костюмами. Этот год привнес в нашу жизнь удобную летнюю обувь. Сандалии с широкими регулирующимися ремешками можно носить с чем угодно. Такую модель можно надевать с брюками, джинсами, струящимися юбками и трикотажными платьями.

Комбинезон

Это лето дарит нам обилие моделей комбинезонов. Для более прохладной погоды есть кожаные комбинезоны, для более жаркой – шелковые с принтом. Однако для создания базы все эти вещи не подходят. Другое дело – универсальный белый комбинезон из денима.

Прямой крой, укороченные брючины, отсутствие отделки и удобная застежка – все это позволит вам носить модель и в жару, и в более прохладную погоду. В первом случае надевайте с комбинезоном сандалии и любую футболку. Во втором – шелковую блузу красивого мятного оттенка и двухцветные ботильоны.

Джинсы

Многие модницы находятся в вечной погоне за трендами, поэтому имеют в своем шкафу до десятка джинсов. Чтобы не гоняться за ультрамодными новинками, отдавайте предпочтение классике – модели голубого или синего цвета прямого кроя. Лучше, если посадка на талии будет свободной. Такие джинсы можно носить с чем угодно.

Брюки свободного кроя

Ваши базовые брюки должны идеально сидеть по фигуре. Будет лучше, если вы сошьете их на заказ или подгоните в ателье. Главное условие модели – высокая посадка на талии и свободный крой. Приветствуются стрелки. Цвет брюк должен быть нейтральным: темно-синим, коричневым, серым или черным.

Мокасины

Обувь на плоском ходу должна присутствовать в гардеробе у тех женщин, которые постоянно находятся в движении. Выберите качественные мокасины, которые прослужат вам верой и правдой долгое время. Как и трендовые сандалии, эту обувь можно сочетать с чем угодно.

Блейзер

Если в вашем гардеробе нет ни одного блейзера, пора срочно исправлять ситуацию. Делайте ставку на прямой крой и минимализм. А вот цвет вашего базового блейзера может быть любым. Лучше, если это будут пастельные розовые, зеленые или голубые оттенки. Такие модели можно сочетать с рубашками и брюками пастельной или нейтральной цветовой гаммы. Также приветствуются классические пиджаки с принтом “елочка”, а также коричневые или бежевые.

Белая футболка

Обычная белая футболка в наши дни может стать частью повседневного или делового образа. Можно сказать, что эти вещь вытеснила из гардероба блузки. Теперь белые футболки можно носить не только с джинсами, но и с костюмами-двойками, а также с офисными юбками.