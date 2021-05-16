Всему виной война: как вошли в моду рваные джинсы

Сейчас рваные джинсы можно часто увидеть на модницах на улицах города. С помощью такого наряда можно создать множество стильных и эффектных образов, которые не оставят равнодушной ни одну женщину.

Некоторые просто в восторге от денима с прорезями, а другим же такие модели кажутся совершенно безвкусными. Однако мало кто задумывается о том, откуда пошла мода на такие джинсы. В это сложно поверить, однако причиной появления рваного денима стала война.

Как война меняет моду

Война может изменить моду на многие вещи практически до неузнаваемости. Во время Вьетнамской войны большой популярностью пользовалось движение хиппи. Вместо слишком темных, мрачных и насыщенных военных оттенков многие люди предпочитали выбирать для себя более яркие оттенки, а также красивые броские принты. Все это своего рода пропагандировало идею мира во всем мире.

Сегодня же многие дизайнеры вдохновляются вещами, выполненными в стиле милитари. При этом камуфляжный принт на протяжении длительного времени оставался на пике популярности. У такой одежды есть свои определенные преимущества. Она практичная, удобная, а также помогает разбавить образ различными контрастными элементами.

Мода на рваные джинсы

Война во многом изменила гардероб современных модниц. Некоторые историки в сфере моды считают, что знаменитые ведущие дизайнеры при создании своих коллекций были вдохновлены ужасными событиями.

Например, популярные во всем мире рваные джинсы своей популярностью во многом обязаны Сирийской войне и беженцам. Удлиненный и свободный покрой, брюки с армейским принтом, платки и шарфы на голову – все эти предметы гардероба на протяжении длительного времени считаются актуальными.

Такой стиль выглядит довольно интересно. Вещи напоминают собой одежду беженцев, которая за время длительного путешествия несколько поизносилась.

Какие вещи вдохновлены войной

Рваные джинсы выглядят так, будто человек достаточно долго провел в дороге, а прорези появились совсем не по замыслу дизайнера.

К одежде, которая была вдохновлена войной, нужно также отнести безразмерные толстовки, объемные женские пиджаки, а также многие другие вещи оверсайз.

Рваные джинсы стали практически культовой вещью, и они все время возвращаются в моду. С помощью такого предмета гардероба можно создать достаточно эффектный образ. Рваные джинсы актуальны во многих образах и отлично сочетаются с разными модными и стильными вещами.