Европейцы оценили образ: Манижа выступила на второй репетиции «Евровидения» в Роттердаме

Национальный отбор на конкурс «Евровидение» в этом году не обошелся без небольшого скандала. Неожиданно для всей страны представлять Россию в Роттердам поехала не группа Little Big, которая не попала на “Евровидение” в прошлом году из-за пандемии, а малоизвестная в широких кругах певица Манижа.

Настоящая русская женщина

Трек Russian Woman произвел фурор в социальных сетях, а некоторые депутаты даже усмотрели в нем «антироссийские настроения», но сама Манижа отмечает, что это песня о сильной женщине, своеобразный манифест феминизму. Такое заявление только подогрело интерес европейцев к российской исполнительнице – зарубежные СМИ внимательно следят за колоритной russian woman. Особое внимание привлекают костюмы Манижи – в них проходят репетиции перед конкурсом. На первой репетиции девушка была одета в подобие национального костюма, сшитого из лоскутков, которые собирали со всех уголков России. Конструкция была на колесах и позволяла Маниже передвигаться по сцене. На второй репетиции представительница России была одета уже в ярко-розовый комбинезон, а ее голову украшал огромный золотой бант – в тон одежде бэк-вокалистов.

Каким будет итоговый наряд, в котором Манижа представит Россию 18 мая, пока остается загадкой. Экстравагантный образ европейцы оценили по достоинству – об этом есть заметка журналистов в официальном блоге конкурса.