 

“Переезжайте из провинции, смените работу. Найдите богатого мужика”: что советует женщинам коуч Оксана Лаврентьева

16.05.2021, 6:04, Разное
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Оксана Лаврентьева – модный блогер и коуч, которая приобрела достаточно скандальную известность, а ее советы многими воспринимаются в штыки и резко критикуются. Женщина не скрывает, что, по ее мнению, счастье заключается в деньгах, и учит девушек, как стать успешными, причем за свои консультации берет не меньше 100 тысяч рублей.

Из обычной семьи

Оксана Лаврентьева родилась и выросла в самой обычной семье, ее родители не были успешными бизнесменами или выходцами из богатых династий. В 19 лет Оксана родила ребенка и поняла, что все в этой жизни нужно зарабатывать своим трудом, если ты хочешь обеспечить достойное существование самой себе и своему малышу.

Именно в тот момент Оксана и решила, что деньги являются эквивалентом счастья. С тех пор прошло много лет, сегодня Оксана – одна из самых известных персон в России, которая обучает желающих, как можно добиться успеха и финансовой независимости.

“Мужика богатого ищите!”

Не секрет, что в провинции мало кто зарабатывает большие деньги, тем более работники бюджетной сферы. Оксана Лаврентьева заявила, что женщины, которые зарабатывают примерно 25 тыс. рублей в месяц, сами виноваты в этом положении. Если их все устраивает, то они могут и дальше сидеть на своих местах и довольствоваться маленькой зарплатой. Всем же остальным Лаврентьева советует обязательно переехать в город в поисках новой работы. А еще лучше найти себе богатого мужчину, который и будет обеспечивать безбедное существование женщины.

Личный пример

К слову, сама Оксана Лаврентьева является примером своих же постулатов. Ведь женщина заводила романы и была замужем за самыми богатыми и успешными бизнесменами. Она даже головы не поворачивала в сторону тех мужчин, которые не могли обеспечить ее существование.

Еще в юности Лаврентьева была любовницей очень богатого бизнесмена, который был значительно старше девушки. По слухам, именно он помог ей начать свое дело. Первый супруг Оксаны – Андрей Костин, являвшийся президентом банка “ВТБ”, вторым мужем стал Антон Пак, работавший председателем правления банка “МКФ”. Также у Лаврентьевой было еще несколько романов с состоятельными и видными мужчинами.

Однако свой выбор девушка остановила на писателе Александре Цыпкине. Причем Оксана, как и советует своим клиенткам, сразу сообщила возлюбленному, что запросы ее высоки, и если он хочет быть с ней рядом, то должен хорошо зарабатывать, что мужчина и стал делать.

На своих консультациях Оксана Лаврентьева учит клиенток, как правильно распределять энергию и наилучшим образом продавать этот ресурс. Стоимость одного занятия у коуча составляет 100 тыс рублей, и недостатка в клиентах у женщины нет.



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