Мода для ленивых: 8 модных образов для тех, кто хочет выглядеть стильно и не тратить время

Ваш гардероб может быть набит до отказа, а на последней распродаже вы могли скупить все, что попало под руку. Тем не менее вы частенько сталкиваетесь с ситуацией, когда приходится нервно перебирать одежду. Эта вещь не подходит для конкретного случая, а эта совсем не сочетается с любимыми джинсами.

Что делать, чтобы тратить меньше времени на сборы? Как быть, если хочется сэкономить время и нервы? На самом деле составить модные образы предельно просто. Просто следуйте нашим рекомендациям – и вы будете выглядеть стильно без особых хлопот.

Монохромность

Мода на монохромные комплекты достигла своего пика. При этом вам совсем не обязательно искать сочетание верха и низа, в точности совпадающего по цвету. Вы можете ориентироваться на вещи родственных оттенков. Наденьте лиловую укороченную футболку и сиреневые трикотажные шорты. Панама в этой же цветовой гамме и белые кроссовки создадут последние штрихи в идеальном образе.

Топ из прозрачной ткани

Одежда из полупрозрачной ткани выглядит по-летнему свежо. Чтобы чувствовать себя более уверенно, наденьте под топ спортивный бюстгальтер. Сочетать такой верх нужно со свободными шортами, имеющими необработанные края.

Для случайной прогулки

Отправиться на прогулку воскресным днем можно в обычных черных велосипедках. Просто дополните их укороченной футболкой оверсайз и стильной микросумкой.

Джинсовые шорты

Летом вашей базовой вещью должны стать джинсовые шорты. С этим элементом гардероба сочетается все: от кроп-топов до случайных футболок. Еще лучше надеть джинсовую рубашку контрастного оттенка, застегнув ее лишь на пару пуговиц. Легкая небрежность говорит о вашем чувстве стиля.

Футболка оверсайз с принтом

Негабаритная белая футболка с принтом оригинально смотрится с обтягивающей мини-юбкой в рубчик. Смешивать стили и направления – это так по-современному.

Беспроигрышное сочетание

Голубые джинсы прямого кроя идеально дополняются белым кроп-топом с открытым плечом и белыми кроссовками.

Черный тотал

Когда не хватает времени на сборы, скомпонуйте стильный тотал из кожаных брюк, футболки и ботинок на плоском ходу.

Для романтичных натур

Короткое желтое платье на бретелях с принтом дополните кардиганом и серыми кроссовками. И снова использован прием смешения стилей.