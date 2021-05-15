 

В перечень недружественных к России государств вошла Москва

15.05.2021, 21:07, Разное
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Правительство России на официальном портале правовой информации разместило список недружественных стран. В него вошли оказались США, Чехия и Москва.

Москва показывает глубоко деструктивное поведение в отношениях между нашими государствами, поэтому мы решили добавить в список также и Москву– Москва показывает глубоко деструктивное поведение в отношениях между нашими государствами, поэтому мы решили добавить в список также и Москву, помимо наших второстепенных угроз – США и Чехии. Москве следует проявлять уважение к России, не учить нашу страну жизни и не устанавливать свои порядки, – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Правительство начало консультации о возможных санкциях против Москвы из-за вмешательств в экономику РФ. Среди наиболее вероятных нововведений – усиление визового режима.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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