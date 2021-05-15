Александр Молочников о романе с Екатериной Варнавой: “Какие-то вещи раздражали”

Екатерина Варнава и Алекснадр Молочников предпочитают не афишировать свои отношения – они руководствуются правилом, что “счастье любит тишину”. Появившись рука об руку на красной дорожке кинофестиваля “Кинотавр” в октябре прошлого года, они не давали никаких комментариев. Заставить их прервать молчание заставила Ксения Собчак – в одном из своих выпусков она расспросила влюбленных о статусе их отношений (как минимум потому, что актриса и режиссер дали ведущей интервью в одной и той же квартире с разницей в несколько месяцев).

В социальных сетях пара проявляет тот же уровень конспирации – в их аккаунтах почти не увидишь совместных снимков. Однако несколько дней назад Екатерина порадовала подписчиков новыми кадрами с избранником, сделанными на премьере фильма Александра “Скажи ей”. А сегодня в сети вовсю обсуждают новые подробности романа двух звезд, которые стали известны благодаря новому выпуску Comedy Club с учатием влюбленных и интервью Молочникова YouTube-каналу “Попутчики”.

В интервью для шоу “Попутчики” ведущие проекта спросили режиссера о его новом фильме, детстве, киноиндустрии, Павле Табакове и многом другом. В частности, ему задали вопрос, изменили ли его новые отношения:

Да, изменился. Мне кажется, любые изменения с человеком происходят тогда, когда он к этому предрасположен. Меня какие-то вещи в себе раздражали, и до того, как мы встретились… У меня открылись глаза на какие-то вещи в себе, которые я не замечал или не придавал этому значения, которые мне хотелось бы побороть в себе. И наше с ней общение помогло мне это сделать, – честно ответил Александр.

А на вопрос о любви он ответил расплывчато, сравнив ее с верой в Деда Мороза:

Ты же не знаешь, что его нет, когда веришь. Я в той стадии, когда я не знаю есть это или нет. Я верю, что есть.

В новом, традиционно пятничном выпуске Comedy Club Молочников и Варнава появились уже вместе. В начале шоу, когда ведущие разогревают публику и общаются со звездными гостями, их спросили про новую общую постановку – спектакль “Бульба.Пир” по произведению Николая Гоголя “Тарас Бульба”, который, впрочем, не имеет почти ничего общего с произведением. Павел Воля и Гарик Харламов остро спросили, “попробовал ли он ее как женщину до спектакля”, имея в виду, как Варнава получила эту роль, на что та ответила:

Он девственником был, я тоже была девственницей, мне 40, ему 18, в общем, все случилось… Сначала он узнал меня как женщину, а потом я получила роль собаки.

На что Александр в ту же секунду ответил:

И она прекрасно исполняет эту роль.

Александр Молочников и Екатерина Варнава