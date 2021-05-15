Применение пивных дрожжей: для потери веса и не только

Знаете ли вы, что пивные дрожжи могут улучшить вашу память благодаря содержанию аминокислот, витамина B и антиоксидантов? Их действительно следует включить в рацион, если вы стали замечать, что часто что-либо забываете.

Пивные дрожжи – это одноклеточный гриб, известный как Saccharomyces cerevisiae. Его получают путем сбраживания клейковины при разложении солода.

Дрожжи часто используются при производстве пива, вина и печенья, потому что при брожении они производят углекислый газ и этанол. Также известно их широкое применение в традиционной медицине, поскольку они не содержат сахара и являются важным источником белка, витаминов и минералов с высокой биологической ценностью.

Мы решили поделиться 5 интересными домашними рецептами с добавлением пивных дрожжей, чтобы вы тоже могли извлечь из них пользу.

Домашнее средство от депрессии

Пивные дрожжи богаты витамином B – важным питательным веществом, которое помогает регулировать нервную систему и деятельность мозга для снятия депрессии. Оно, помимо содержания магния, улучшает выработку эндорфинов и серотонина – химических веществ, связанных с благополучием.

Ингредиенты:

1 большая ложка пивных дрожжей (15 г);1 стакан воды (200 мл).

Подготовка:

Растворите ложку дрожжей в стакане воды.

Как пить это средство?

Пейте утром, если необходимо, то еще и перед сном.Продолжайте пить, пока депрессия не окажется под контролем.

Для спортивных достижений

Благодаря высокому содержанию белка и необходимых минералов пивные дрожжи являются хорошей добавкой для оптимального уровня энергии во время занятий спортом.

Эти питательные вещества помогают поддерживать здоровье мышц, предотвращают судороги и обезвоживание.

Ингредиенты:

1 большая ложка пивных дрожжей (15 г);спелый банан;сок одного апельсина;1 натуральный йогурт (125 г).

Подготовка:

Смешайте пивные дрожжи с бананом, апельсиновым соком и йогуртом.Перемешивайте, пока не получите однородный напиток.

Как пить это средство?

Пейте смузи за завтраком или за час до тренировки.

Домашнее средство для памяти

Благодаря витаминам группы B и незаменимым аминокислотам этот натуральный ингредиент может улучшить процессы в мозге, помогая сохранять память.

Содержащиеся в дрожжах антиоксиданты подавляют негативные эффекты окислительного стресса и предотвращают ухудшение состояния, вызванное токсинами окружающей среды.

Ингредиенты:

1 большая ложка пивных дрожжей (15 г);5 спелых ягод клубники;3 столовые ложки овсянки (45 г);спелый банан;1 стакан обезжиренного или растительного молока (200 мл).

Подготовка:

Смешайте все ингредиенты, пока не получите однородную смесь.

Как принимать это средство?

Пейте коктейль натощак или во время завтрака.Употребляйте не менее 3-х раз в неделю.

Домашнее средство от выпадения волос

Аминокислоты пивных дрожжей могут помочь укрепить пряди и волосяные фолликулы, чтобы остановить чрезмерное выпадение волос.

Ингредиенты:

1 большая ложка пивных дрожжей (15 г);½ чайной ложки яблочного уксуса (2 мл);1столовая ложка меда (25 г);2 яичных желтка.

Подготовка:

Добавьте все ингредиенты в миску и тщательно перемешайте.

Как использовать:

Сначала разделите волосы на несколько прядей и вотрите смесь от корней до кончиков.Оставьте на 30 минут, а затем смойте теплой водой.Используйте 2 или 3 раза в неделю.

Домашнее средство для похудения

Употребление пивных дрожжей помогает регулировать аппетит и контролировать беспокойство, которое приводит к перееданию. Кроме того, содержание незаменимых аминокислот помогает повысить уровень энергии для улучшения физической работоспособности.

Ингредиенты:

1 большая ложка пивных дрожжей (15 г);стакан воды (200 мл);1 столовая ложка меда (25 г).

Подготовка:

Ложку пивных дрожжей растворите в стакане воды и добавьте мед.

Как пить это средство?

Пейте это “лекарство” каждое утро или когда вы чувствуете беспокойство.Включайте его в свой рацион как минимум 3 раза в неделю.

Дрожжи также используются для приготовления косметических масок.

Теперь, когда вы знаете все преимущества дрожжей, используйте их для своей пользы.