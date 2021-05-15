 

Страшно переживают за свое здоровье: Козерог и еще 3 знака зодиака, склонные к ипохондрии

15.05.2021, 18:50, Разное
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Есть люди, которые панически боятся микробов, опасаются заражения какой-либо инфекцией. Конечно, забота о здоровье – это хорошо, но у представителей данных знаков зодиака она больше похожа на манию и одержимость. Вот, кто из зодиакального круга склонен к ипохондрии.

Дева

Представители земной стихии являются фанатами чистоты и порядка. Они в обморок упадут, если увидят грязь на полу или столешнице. Ну а в случае неважного самочувствия Девы тут же сами поставят себе диагноз (причем, худший из возможных) и побегут в аптеку за кучей лекарств.

Рак

У представителей водной стихии наблюдается одна фобия. Им кажется, что они внезапно могут очень сильно заболеть и умереть. Чтобы коварный недуг не сразил их наповал, Раки… ничего не делают. Затащить их к врачу практически нереально.

Если в их окружении кто-либо заболел, то только в таком случае представители водной стихии сдадут анализы, чтобы убедиться в том, что они здоровы.

Козерог

Представители земной стихии внешне кажутся холодными, невозмутимыми, отчужденными, но в душе они еще те паникеры. И эта паника касается и здоровья в том числе. Если Козероги почувствуют легкое недомогание, то накрутят себя до такой степени, что подумают, будто у них смертельный недуг.

И когда переживания достигнут точки кипения, представители земной стихии отправятся в больницу для подтверждения или опровержения диагноза, который они сами себе поставили.

Рыбы

Представители водной стихии частенько думают, что с их здоровьем что-то не так, но гонят от себя эти мысли, уходя в свой иллюзорный мир. Иногда возникает желание обратиться к врачу, но Рыбы принципиально этого не делают.

Они предпочитают альтернативную народную медицину. Вместо таблеток и полноценного лечения представители водной стихии лучше пойдут на какой-то массаж, иглоукалывание или даже обратятся за помощью к экстрасенсам.



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