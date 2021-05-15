Попытка вернуть Джей Ло: в сети обсуждают новое фото Алекса Родригеса с дочерьми

Сегодня ровно месяц как распалась одна из ярчайших пар Голливуда, однако с момента как Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сделали публичное заявление, что они стали больше друзьями и “желают друг другу всего наилучшего”, дискуссии о том, кто стал инициатором разрыва, не утихают. Большинство все же склоняется к тому, что “пострадавшей” стороной стал экс-бейсболист, и он пытается сделать все возможное, чтобы вернуть любимую.

На этой неделе Алекс опубликовал у себя в Instagram новое фото с дочерьми Наташей и Эллой. На кадре они сидят за большим столом, при этом на первом плане видны еще три тарелки с приборами, хотя эти места остались пустыми. Под постом посыпались однотипные комментарии: это для Дженнифер и ее детей – близнецов Макса и Эммы.

Мне грустно от этого фото. Три пустых места… Джен, Макс и Эмма, – гласит один из комментариев.

Алекс Родригес с дочерьми

Одновременно с этим в сети обсуждают новые подробности “воссоединения” Джей Ло и Бена Аффлека. Напомним, на прошлой неделе весь мир обсуждал эксклюзивные кадры бывших влюбленных во время отдыха в Монтане. Сейчас же источники, близкие к “паре”, утверждают, что эта поездка не была случайностью: по информации People, “они общаются каждый день и планируют вскоре увидеться вновь”. Судя по последним снимкам папарацци, в эти дни Джей Ло находится в Майами со своими детьми.