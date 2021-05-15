 

Россия по итогам текущего года может поставить рекорд по потреблению мороженого за последние десять лет

15.05.2021, 16:58, Разное
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Любите ли вы мороженое? Если да, то вы помогаете сделать рекорд! Поразительно, но в этом году количество потребляемого мороженого способно вырасти до 448 000 тонн! Рекорд за последние 10 лет! Это, между прочим, З,1 килограмм на душу населения.

Немного статистики

Информацией поделились представители Центра отраслевой экспертизы РСХБ. В этом году объем употребляемого людьми мороженого вырос на 1%, что сделало актуальные данные рекордными. Ожидается, что в последующие десять лет спрос на этот десерт также будет расти.

Как это отразится на производстве?

С таким спросом нужно будет увеличить и объемы производства. Предполагается, что за год они вырастут на З% и составят 46З тонны.

Конечно, подавляющая часть выпущенного мороженого уходит на удовлетворение местного спроса. Например, в 2020 году производство лакомства выросло на 8% – также на 8% увеличился спрос россиян на десерт. Было произведено и употреблено 444 000 тонн, и это несмотря на коронавирусные обстоятельства и ограничения.

Как правило, мороженое покупают в киосках, кафе и на улицах – однако в 2020-м людей это не остановило, и они попросту заказывали десерты домой, так что продажи практически не просели.

Также значительная часть изготавливаемых десертов приходится на низкокалорийные позиции. Сейчас очень распространена мода на правильное питание – логично, что люди стали покупать мороженое без сахара, с повышенным содержанием полезных веществ при минимуме калорий.

Что насчет импорта? Объем поставляемого из-за границы мороженого в 2021-м снизится на 20%. К нам приедет всего 15 000 тонн зарубежного лакомства. Причина кроется в вечно колеблющемся курсе доллара и рубля, а также в недавно ставшей обязательной электронной маркировке товара. Такая ситуация даст больше возможностей местным производителям. Кстати, экспорт, несмотря на все причины, вырос в России аж в 8 раз. Видимо, наш товар любят иностранцы.



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