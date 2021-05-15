В ходе антитеррористической операции “Альфа” задержала похитителя рецепта сырков Б.Ю. Александров

В аэропорту Домодедово антитеррористической группой захвата ФСБ “Альфа” был задержан рейс Москва-Берлин с гражданином США на борту.

Более 20 бойцов в полной обмундировке при помощи 4 военных вертолетов ВВС и промышленного лазерного резака распилили верхнюю часть фюзеляжа самолета и захватили мужчину вместе с подозрительным чемоданом в ручной клади.

Мужчиной оказался известный кондитер, внук основателя американского кондитерского гиганта корпорации Mars — Джошуа Марс. В чемодане у Джошуа обнаружили оригинал рецепта сырков Б.Ю Александров, который сегодня утром был похищен из подземного бункера-хранилища под кондитерской фабрикой Александрова в Подмосковье. ФСБ транспортировала задержанного в СИЗО на Лубянке, где ему определят меру пресечения. Сам рецепт был доставлен вертолетом на родную фабрику.

Пресс-центр ФСБ дал комментарии журналистам по поводу спецоперации в аэропорту.

– Наши бойцы сделали всё возможное для защиты национальных кондитерских интересов, ни один секретный рецепт не покинул пределы РФ благодаря молниеносной реакции группы быстрого реагирования “Альфа”, — уточняется в комментарии.

Перевозчик “S7”, оператор нового Boeing-787, с которого правоохранители срезали крышу, заявил, что не будет предъявлять претензий к ФСБ с целью возмещения ущерба. Самому Джошуа Марсу может грозить до 20 лет в колонии строгого режима за кражу секретов Российской Федерации в пользу иностранного государства. Сейчас с ним пытаются связаться юристы корпорации Маrs.

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