 

В ходе антитеррористической операции “Альфа” задержала похитителя рецепта сырков Б.Ю. Александров

15.05.2021, 13:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В аэропорту Домодедово антитеррористической группой захвата ФСБ “Альфа” был задержан рейс Москва-Берлин с гражданином США на борту.

Более 20 бойцов в полной обмундировке при помощи 4 военных вертолетов ВВС и промышленного лазерного резака распилили верхнюю часть фюзеляжа самолета и захватили мужчину вместе с подозрительным чемоданом в ручной клади.

В ходе антитеррористической операции группа Альфа задержала похитителя рецепта сырков Б.Ю. АлександровМужчиной оказался известный кондитер, внук основателя американского кондитерского гиганта корпорации Mars — Джошуа Марс. В чемодане у Джошуа обнаружили оригинал рецепта сырков Б.Ю Александров, который сегодня утром был похищен из подземного бункера-хранилища под кондитерской фабрикой Александрова в Подмосковье. ФСБ транспортировала задержанного в СИЗО на Лубянке, где ему определят меру пресечения. Сам рецепт был доставлен вертолетом на родную фабрику.

Пресс-центр ФСБ дал комментарии журналистам по поводу спецоперации в аэропорту.

– Наши бойцы сделали всё возможное для защиты национальных кондитерских интересов, ни один секретный рецепт не покинул пределы РФ благодаря молниеносной реакции группы быстрого реагирования “Альфа”, — уточняется в комментарии.

Перевозчик “S7”, оператор нового Boeing-787, с которого правоохранители срезали крышу, заявил, что не будет предъявлять претензий к ФСБ с целью возмещения ущерба. Самому Джошуа Марсу может грозить до 20 лет в колонии строгого режима за кражу секретов Российской Федерации в пользу иностранного государства. Сейчас с ним пытаются связаться юристы корпорации Маrs.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / Следственный комитет сможет возбуждать уголовные дела против неопределённого круга лиц по обвинению в неопределённых преступлениях

20.10 / “Волонтеры Победы” подготовили масштабный исторический квест

11.11 / Мнение: Революция для идиотов

31.03 / Матвиенко сравнила конкурс “Лидеры России” со скоростным лифтом

24.08 / Ученые рассказали о продукте от остеоартрита и болях в суставах

07.02 / Мнение: «Я вижу, ты хороший парень, давай выпьем».

09.12 / Ситуация на Украине вышла из-под контроля Зеленского – политолог

01.04 / Из взломанного колл-центра «Матросской тишины» утекли данные миллиона клиентов Сбербанка

12.05 / Стрелявший в казанской школе сообщил о бомбе

14.07 / В Москве произошла массовая драка рабочих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика