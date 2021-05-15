 

Meest – компания по доставке посылок и документов

15.05.2021, 12:20, Разное
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В настоящее время существует множество компаний, которые специализированы на доставке посылок и документов. Среди подобных компаний в Киеве можно найти компанию Meest. Доставка документов осуществляется с помощью почтоматов. Как пользоваться почтоматом – это самый часто задаваемый вопрос, о котором поговорим позже.

Почтоматы

Постоматы компании Meest расположены по всей Украине. Можно очень легко найти удобный почтомат по местоположению. Есть специальная карта, где указаны все точки почтоматов. Если в ближайшем Вас местоположении нет почтоматов Meest, то позвонив по специальному номеру можно сказать об этом сотрудникам компании, и уже в ближайшее время специалисты компании установят почтомат рядом с вашим адресом.

Преимущества компании Meest

Компания по доставкам документов и посылок имеет множество преимуществ. Перечислим несколько из них:

Местоположение – всегда можно найти почтоматы рядом с домом. Не будет необходимости терять много времени на дорогу.
Бесконтактность – почтоматы работают самостоятельно, без контакта с людьми.
Не нужно стоять в очереди- достаточно только подходить к постомату. Все делается быстро, не образуются очереди.
Отсутствие документов – нет необходимости подписать документы. Для отправки и получения посылок достаточно иметь телефон и скачать приложение Meest.
Быстрота и оперативность – документы и посылки модно получить и отправить очень быстро в удобное вам время.
Бесплатно –  компания очень часто проводит акции и скидки. До 31 мая можно пользоваться услугами Meest бесплатно.

Как отправить и получить документы и посылки?

Как уже сказали, получать и отправить документы и посылки очень быстро и легко. Для этого нужен только телефон. Перечислим последовательность действий:

Скачать приложение Meest.
Заходить в приложение и выбрать подходящую функцию.
Оплатить – нужно оплатить за услугу, если ты являешься плательщиком. В другом случаи платит получатель.
Сканирование – нужно сканировать QR Code из почтомата и ввести код из SMS.
Забрать- забирай посылки и закрой ячейку.

Пользуясь услугами компании Meest вы будете довольны и удивлены быстротой операций.



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