Самый вкусный сериал «ИП Пирогова»: кто печет торты для съемок и что зрителям ждать от 4-го сезона

В конце прошлого месяца стартовал показ четвертого по счету сезона сериала «ИП Пирогова». Артисты и продюсер киноленты приоткрыли завесу тайны и рассказали о том, как проходили съемки и какие сюрпризы ожидают зрителей.

История сильной женщины

Впервые сериал о кондитере Вере вышел на экраны два года назад и моментально снискал любовь зрителей, а особенно представительниц прекрасного пола, которым история главной героини показалась до боли знакомой. По сюжету Вера была примерной женой и заботливой мамой, занималась домом, мужем и дочкой. Однако семейное счастье в одночасье разрушилось, когда женщина узнала об измене супруга. Предательства она простить не смогла, поэтому выгнала изменщика.

Чтобы как-то обеспечить себя и дочку материально, Вера стала выпекать торты на заказ, а впоследствии и вовсе открыла кондитерскую. К счастью, в ведении бизнеса ей помогали папа и сестра Саша. Ну а вскоре на горизонте появился мужчина, в которого главная героиня была когда-то влюблена, так что, помимо карьеры Веры, зрители стали наблюдать и за любовной линией.

Расширение бизнеса

В новом, 4-м сезоне, по сюжету Вера открывает бизнес в Санкт-Петербурге и переезжает туда на постоянное место жительства. Однако главная героиня не может не скучать по Москве, по родным и близким, по кондитерской, поэтому продумывает варианты, как ей вернуться назад.

Ну а у Вали и Саши рождается сын. Параллельно они занимаются подготовкой к свадьбе.

Много интриг и приключений

Главная женская роль досталась актрисе Елене Подкаминской. Она отметила, что новый сезон обещает быть невероятно насыщенным на неожиданные повороты, приключения — в общем, зрителям некогда будет скучать.

Плюс ко всему главной «изюминкой» станет непредсказуемость. Елена не стала раскрывать всех тайн, но обмолвилась, что любовная линия заведет ее героиню туда, куда никто не ожидал. Точнее, к тому… А впрочем, зрители скоро и так все увидят.

Ксения Теплова сыграла в киноленте роль Саши. Артистка призналась, что съемки были непростыми, поскольку приходилось взаимодействовать с младенцами. Ксения выразила надежду, что у нее все получилось и ей удалось вжиться в роль матери.

Кастинг для кондитеров

В Сети много обсуждали тему: настоящие сладости в сериале или просто муляж. Быть может, крем — это пена для бритья, ведь именно такой трюк используют маркетологи для того, чтобы десерты выглядели более аппетитными.

Продюсер сериала Анна Драгунцова призналась, что все сладости в кадре настоящие. Создатели даже организовали кастинг, чтобы найти такого талантливого кондитера, который сможет быстро и качественно выпекать торты. В итоге победительницей отбора стала Женя Терентьева. На время съемок девушке пришлось отказаться от выпечки на заказ и создавать десерты исключительно для съемок.

В месяц получалось более тридцати разных наименований сладостей: в среднем сто тортов плюс пирожные, эклеры и т. д.

Анна признается, что поначалу по окончании рабочей смены все члены съемочной группы налетали на десерты и уплетали их за пару минут. Однако со временем все настолько объелись сладостями, что стали к ним равнодушны.