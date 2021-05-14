Не в туфли, а на них: как оригинально носить леггинсы со штрипками

Период длительного карантина, с которым наша планета столкнулась в 2020 году, внес свои изменения во все сферы нашего бытия. Даже мода подчинилась новым реалиям. Теперь наша одежда стала максимально удобной. Ну а все то, что раньше считалось нелепым, теперь воспринимается на ура.

Спорт-шик диктует свои правила

Многие именитые бренды переориентировали свои приоритеты в сторону спорт-шика. Трендсеттеры, которые задают актуальные тенденции в уличной моде, тоже не остались в стороне. Теперь блогеры появляются на улицах в леггинсах со штрипками – элементом, который раньше выполнял роль фиксатора. Однако с легкой подачи гуру стиля эта любопытная деталь стала частью масштабного модного эксперимента.

Хорошая инвестиция

Покупая леггинсы со штрипками, вы обеспечиваете свой гардероб еще одной универсальной базовой вещью. Ведь если велосипедки можно носить исключительно в теплое время года, то леггинсы можно надевать и в холода. Подобная одежда многими воспринимается как самостоятельные брюки, сочетающиеся с блейзерами, тренчами, пальто и стегаными куртками.

Этот элемент гардероба давно уже не носят исключительно с кроссовками. Теперь модницы надевают леггинсы с лодочками, ботинками на плоском ходу и балетками. Главный посыл нынешней моды – умение миксовать элементы из разных стилей и даже из разных эпох. Чем смелее вы будете, тем быстрее завоюете звание гуру стиля.

Декоративный элемент

Леггинсы со штрипками появились в продаже в 80-е годы. С тех пор некоторые дизайнеры периодически пытались реанимировать старый тренд. Однако удалось это только в 2021 году.

Обычные современные леггинсы сделаны из эластичной и плотной ткани. Они плотно фиксируются на ноге с помощью резинки и не нуждаются в дополнительной фиксации. Штрипка сейчас выступает исключительно в качестве модного декоративного элемента, отражающего реалии постпандемии.

С чем носить

Инста-блогеры рекомендуют носить модные леггинсы с лодочками, классисческими балетками или лоферами на массивной подошве. Главное, чтобы актуальный элемент был заметен. Поэтому не стесняйтесь подбирать контрастное сочетание обуви и леггинсов. А вот верх аутфита может дублировать по цветовой гамме туфель.

Наиболее популярной моделью остаются черные леггинсы. Поэтому стилизовать эту вещь в повседневный гардероб совсем не сложно. Носите леггинсы со штрипками с футболками и пиджаками. Главное условие – верх должен быть удлиненным, чтобы полностью закрывать верхнюю часть бедра. А иначе у окружающих создастся впечатление, что вы забыли надеть юбку.

С леггинсами хорошо создавать монохромные и многослойные образы: с рубашками, кожаными куртками; с футболками и блейзерами; с водолазками и тренчами. Так как эти милые штанишки облегают ваши ноги, вы можете смело носить ультраобъемный верх. Таким образом будет достигнут баланс пропорций силуэта.