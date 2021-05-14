Модные вещи и тренды, которые надо адаптировать под повседневную жизнь женщинам в возрасте 55+

Мода хоть и циклична, но имеет постоянное развитие. Поэтому дамам в возрасте не стоит ориентироваться исключительно на собственное чувство стиля, сформированное несколько десятилетий назад. Несмотря на то, что классические вещи имеют статус вневременных, вписать в свой гардероб несколько современных трендов не помешает. Рассказываем, как это сделать.

Не копируйте стиль молодых женщин

Ничто так не молодит, как современная одежда. Вот почему дама в джинсах и худи будет выглядеть лет на 10 моложе той, которая носит прямые черные брюки и трикотажный балахон. Однако в возрасте 55+ не получится полностью копировать стиль молодых женщин.

К счастью, в современной моде есть вещи, которые одинаково хорошо подходят для женщин в любом возрасте. Небольшие стильные акценты красноречиво расскажут о вашей подкованности и о желании ухаживать за собой.

Брючные костюмы

Костюмы (брюки и пиджак) давно перекочевали из делового стиля в уличную моду. Этот тренд будет находиться на пике популярности еще долгое время. Вы можете приобрести пару-тройку брючных костюмов, чтобы носить их по отдельности или сочетать их элементы друг с другом. Тогда у вас навсегда отпадет проблема под названием “нечего надеть”.

Подбирая брючный костюм, вам не нужно беспокоиться о комфорте ваших ног. Классику давно не носят с лодочками. Все современные модницы переобулись в кроссовки или ботинки на плоском ходу. А носить под пиджаком можно все, что душе угодно: от футболок и маек до рубашек с длинным рукавом.

Платья с цветочным принтом

По какой-то причине женщины в возрасте перестали носить элегантные платья с цветочным принтом. И совершенно напрасно! В этом сезоне миди-платья с цветочным принтом являются главным трендом. Выбирайте наряд с яркими насыщенными расцветками. Если вы имеете проблемную фигуру, то лучше ориентироваться на мелкий принт и модель А-силуэта.

Горошек

Элегантный горох этим летом снова приобретет актуальность. Сейчас можно носить не только юбки, блузы и платья в горошек. В продаже можно встретить стильные сарафаны и даже комбинезоны с этим замечательным принтом. Вписать подобную вещь в свой гардероб легко. Достаточно надеть к комбинезону в горох блейзер и стильные туфли.

Элементы спорт-шика

Для женщин в возрасте не существует никаких табу, когда дело доходит до удобного и практичного стиля спорт-шик. Никто не заставляет вас ходить в спортивном костюме и кроссовках.

Однако вы будете выглядеть более современно, если позволите себе носить деним, кроссовки или худи. Стилисты советуют составлять повседневный аутфит из обычной одежды, включая всего один трендовый элемент из категории спорт-шик. Главное – не переборщить.

Аксессуары

Женщину, которая интересуется модой, выдают массивные яркие серьги. Этот трендовый аксессуар омолодит и освежит любой образ. Модная сумка тоже не помешает. Но есть один аксессуар, который давно перестал нести исключительно практическое значение.

Солнцезащитные очки в наши дни выступают в роли яркого дополнения к образу. Подберите оправу, которая вам подходит. Также не забывайте, что вашим глазам нужна защита от ультрафиолета.

Кроссовки

Если до сих пор вы не обратили свои взоры на удобные кроссовки, настало время все исправить. Кроссовки являются самой трендовой обувью, а у молодежи они превратились в некий культ. Выбирая идеальную пару, ищите модель в светлых тонах. Такую обувь можно носить и с деловыми костюмами, и с летними платьями.