В Новосибирске прошли соревнования по скоростному сжиганию покойников

В Новосибирске городской крематорий провел первые международные соревнования по скоростному сжиганию покойников.

В мероприятии участвовали 11 российских коллективов, а также команды из стран СНГ, Европы и Азии.

Мероприятие прошло под слоганом “Если печи зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно”. Навыки его участников, отмечается в пресс-релизе, могут стать особенно актуальными в случае, если мировую пандемию коронавируса нового типа так и не удастся обуздать в разумные сроки – таким образом, конкурс не только позволяет показать своё мастерство, но и несёт практический смысл.

Победителем жюри назвало работников мюнхенского крематория – команда “Flammenwerfer-19” работала настолько быстро, что за ней не всегда поспевал отдел судмедэкспертизы. В результате не для всех тел удалось надлежащим образом оформить свидетельства о смерти. Организаторы пообещали учесть это при проведении конкурса в следующий раз. Второе место заняла российская команда “999°C” из Омска.

Не обошлось в ходе конкурса и без скандала – участники из Индии были замечены за использованием напалма. И хотя правила напрямую не запрещали подобных “добавок”, единогласным решением жюри команду дисквалифицировали, оставив за ней приз зрительских симпатий и грамоту от организаторов.

После оглашения результатов была проведена конференция на тему уменьшения углеродного следа, а затем состоялся банкет. Уже к концу недели все международные участники вернутся в свои страны с новым вдохновением и новыми силами.

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