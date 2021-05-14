Семен Слепаков в стихах подтвердил, что развелся с женой после восьми лет брака

41-летний юморист Семен Слепаков опубликовал пост, в котором в стихотворной форме впервые за долгое время поделился подробностями личной жизни. В строках он намекнул, что уже год как состоит в разводе со своей супругой Кариной. Якобы их развод состоялся еще прошлой осенью.

Я в браке давно уж не состою

Не буду вас утомлять

Деталями. Грустно, но се ля ви

Нас прошлой осенью развели,

И странно, что этого вы не нашли,

– написал шоумен, иронизируя над журналистами.

В комментариях со словами подержки выступили многие знаменитости и коллеги артиста, в том числе Аглая Тарасова, Максим Галашкин и Валентина Рубцова, звезда сериала “СашаТаня”. А Гарик Харламов, который и сам недавно развелся с Кристиной Асмус, написал:

Браво! Семен Слепаков с женой

Напомним, впервые на развод Семена и его супруги Карины намекнула Ксения Собчак в 2019 году, но пара никак не прокомментировала это сообщение. После поклонники лишь заметили отсутствие обручального кольца на руке артиста, но сам он хранил молчание.

Семен женился на Карине, которая работает юристом, летом 2012 года. Они сыграли свадьбу в Италии в узком кругу родственников и друзей. За восемь лет брака они так и не стали родителями. Супруга редко сопровождала мужа на светских мерпориятиях, предпочитая жить непубличной жизнью.

Семен Слепаков