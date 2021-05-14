Это официально: Кэти Холмс и Эмилио Витоло расстались

Слухи о расставании 42-летней актрисы Кэти Холмс с 33-летним бойфрендом, ресторатором и шеф-поваром Эмилио Витоло, оказались правдой. Спустя двое суток после того, как американские таблоиды растиражировали эту новость, официальный комментарий на эту тему дал пресс-секретарь голливудской звезды в беседе с изданием Us Weekly.

Пара рассталась полюбовно, Кэти и Эмилио остались друзьями, – цитирует представителя Кэти Холмс американское издание.Поводом для таких новостей стал тот факт, что уже больше месяца актрису, которая сейчас находится на съемках в Коннектикуте, но регулярно бывает в Нью-Йорке, где живет ее дочь Сури Круз, не видели вместе с бойфрендом. Как утверждали источники, близкие к теперь уже бывшей паре, разрыв произошел еще две недели назад. Причем им удалось разойтись мирно, без скандалов и драм.

Кэти Холмс, Эмилио Витоло и его отец Эмилио Витоло-старший

Кэти и Эмилио действительно было хорошо вместе, они наслаждались временем, которое проводили вдвоем. Но их отношения испортились, и они поняли, что лучше остаться друзьями. Никакой драмы в этом нет, они действительно хорошо друг к другу относятся и теперь. Просто сейчас она (Кэти Холмс) сосредоточена на работе и материнстве, – рассказал источник. Также инсайдер добавил, что сохранить отношения на расстоянии для двух людей с совершенно разными рабочими графиками – очень трудная задача. Эмилио работает в Нью-Йорке, а Кэти может в любой момент уехать на другой конец света в киноэкспедицию.

Роман Кэти и Эмилио стал достоянием общественности в сентября 2020 года, когда нью-йоркским папарацци удалось сделать несколько фото влюбленных на пороге ресторана семьи Витоло – Emilio’s Ballato – в Нью-Йорке. Они целовались, обнимали друг друга и, кажется, не замечали подкарауливших их папарацци.

Она чувствует себя такой счастливой рядом с этим добрым, очень земным, не обремененным славой человеком, который на первое место ставит традиционные семейные ценности и простое человеческое счастье. Он относится к ней как к настоящей принцессе, – говорили тогда инсайдеры.

Эмилио работает шефом в ресторане итальянской кухни Emilio’s Ballato, который основал его отец Эмилио Витоло-старший в 90-е годы. Как рассказывал сам Эмилио в интервью американскому InStyle, с тех пор вся их семья работала на благо этого заведения. Сейчас это место любят знаменитости, в числе которых Брэдли Купер, Рианна, Вупи Голдберг, Джастин Бибер и Джо Джонас. С последним, кстати, Эмилио связывает крепкая дружба, он был и в числе приглашенных гостей на его свадьбе с Софи Тернер. Он был помолвлен с дизайнером Рейчел Эммонс – в прошлом году она публиковала в Instagram фото с подписью “Будущая миссис”. Но, видимо, что-то пошло не так, потому что вскоре Рейчел закрыла свой аккаунт, а сообщений о свадьбе так и не последовало. Как Эмилио познакомился с Кэти Холмс так и осталось тайной.

Кэти Холмс воспитывает 15-летнюю дочь Сури, рожденную в браке с Томом Крузом. Актеры развелись в 2012 году после шести лет брака, и до сих пор не поддерживают отношений. У Кэти был долгий, в шесть лет роман, с актером Джейми Фоксом, который закончился в 2019 году.