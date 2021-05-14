“Моя тетя Лена пришлась по душам”: Полина Гагарина представила сериал “Бывшие”

Драматический сериал “Бывшие” выдержал паузу между сезонами, но недавно вернулся к своему зрителю с третьей частью. Главная интрига нового сезона – кого сыграла Полина Гагарина, известная больше своей музыкальной, нежели актерской карьерой (а у Полины, между прочим, актерский диплом с отличием!). Сама певица приоткрыла тайну образа своей героини.

Своя среди своих

Сразу после премьеры Гагарина поблагодарила зрителей за теплый прием и высокие оценки ее игры в сериале. Героиня Полины – известная писательница Елена Берн, которая не прочь поискать вдохновения в рюмке спиртного. Но при этом, как отмечает Гагарина, она остается интересным человеком.

3-й сезон “Бывших” уже успел собрать высокие рейтинги, а зрителям появление Полины, прежде всего, запомнилось… обнаженной сценой. По признанию певицы, на съемках она обходилась без дублерши, считая, что сделать что-то качественно можно только самой: “Никаких стеснений или дискомфорта не было. Это работа, а я актриса. Мне был важен результат, потому я со всей ответственностью отнеслась к участию в сериале. Хороший сценарий и глубинный драматизм моей героини привлекли меня больше всего. Моя героиня не может не понравиться – я с ней подружилась, дело осталось за зрителем”.