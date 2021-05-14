Насекомые, измена: как подсознание подсказывает решение проблемы в реальности

Часто сон может быть тревожным. Автор книги “Сновидения” Лаури Левенберг считает, что нам снятся кошмары, когда подсознание хочет помочь нам исправить ситуацию или решить проблему, которая имеется в нашей жизни.

Она добавила: “Как бы ни были страшны кошмары, они полезны для нас, потому что они проливают свет на что-то неправильное, на то, что мы игнорировали, на то, что каким-то образом подавляло нас”.

Давайте узнаем, какие бывают самые неприятные сновидения, и разберем, что они означают.

Змеи

Лаури сказала, что змеи в сновидениях часто могут представлять токсичного человека в нашей жизни. Она сказала, что это может включать кого-то, кто хочет навредить нам. Очень часто также змеи снятся к изменам.

Выпадение зубов

Лаури сказала, что сны, связанные с выпадением зубов и походом к стоматологу, чаще всего указывают на проблемы общения в нашей реальной жизни.

Это часто может быть связано с тем, что накануне вы позволили себе что-то запретное, что-то, чего у вас не должно было быть, например, рассказали чей-то секрет или вмешались в чье-то личное дело.

Лаури сказала: “Если вы регулярно говорите, не подумав сначала, если у вас нет фильтра, если вы склонны говорить слова, о которых вы потом сожалеете, вы, скорее всего, видите этот сон”.

Еще один общий элемент этого сна – это то, как вы будете выглядеть с отсутствующими зубами. Это, как правило, связано с сознательным беспокойством о том, как другие воспринимают вас после того, что вы сказали или сделали.

Нельзя не отметить, что многие другие толкователи снов раскрывают такое сновидение совершенно иначе. Выпадение зуба – это почти всегда предвещает в реальной жизни потерю близкого человека (или расставание с ним навсегда). Если зуб во сне вам вырвали с кровью, значит, вас ожидает потеря кровного родственника. Чем больнее во сне был процесс, тем тяжелее утрата в реальной жизни.

Если вам приснилось, что у вас выпал зуб легко и без боли (особенно гнилой), значит, в реальной жизни вы узнаете о смерти человека, который был вашим знакомым, но почти ничего для вас не значил.

Погоня

Лаури сказала, что погоня во сне вызвана избеганием какой-либо ситуации. Обычно этот сон видят те, кто убегает от проблем, а не решает их.

Чем дольше вы убегаете от проблемы, тем дольше она будет продолжать вызывать у вас беспокойство. Если во сне вы от кого-то убегаете и при этом очень боитесь, в реальной жизни у вас могут возникнуть серьезные неприятности.

Падение

Когда дело доходит до снов, в которых вы падаете, ключевым является движение вниз.

Лаури объяснила: “Этот сон, как правило, случается, когда мы чувствуем себя разочарованными кем-то или чем-то в реальной жизни”.

Когда наши планы рушатся, когда что-то, на что вы возлагали большие надежды, не срабатывает, когда что-то ухудшает ваше общее настроение, подсознательным результатом может быть сон, в котором вы падаете с большой высоты и направляетесь в неизвестность.

Это также распространенный сон для людей, страдающих проблемами психического здоровья.

Если приснился такой сон, нужно запомнить, куда вы упали. Это очень важная деталь. Если вы упали в глубокую яму, сон может предвещать тяжелую болезнь, вызванную какими-либо событиями в жизни.

Смерть

Смерть – это конец жизни, но для спящего ума смерть – это просто конец той жизни, какой вы ее знаете в настоящее время.

Лаури сказала, что вы можете мечтать о смерти, когда что-то в вашей жизни подходит к концу или значительно меняется, например, когда заканчиваются отношения, когда вы теряете работу.

Она объяснила, что это моменты, меняющие жизнь, которые подсознание приравнивает к смерти. Однако сны о собственной смерти снятся очень редко.

Лаури сказала: “Если вам снится, что кто-то еще умирает, то, скорее всего, с этим человеком происходят какие-то изменения или изменения в ваших отношениях с этим человеком”.

Сны о смерти позволяют нам осознать изменения в нашей жизни, чтобы мы могли отпустить то, что нам больше не нужно, и стать более открытыми для грядущих перемен.

Тонуть

Многие из нас могут увидеть во сне, что они тонут. Такое может произойти из-за чрезмерных рабочих нагрузок. Лаури сказала, что эти сны могут возникать, когда люди чувствуют, что они находятся в определенной непростой для них ситуации.

Это может быть что угодно – от неоплаченного долга до предстоящего увольнения с работы.

Лаури сказала: “Как и в случае с падением во сне, здесь действует нисходящее притяжение, хотя в случае с утопающим здесь немного больше контроля”.

Поэтому обратите внимание на борьбу, которую вы ведете, пытаясь остаться над водой или подняться на поверхность воды. Какая ситуация в вашей реальной жизни кажется похожей? Что в вашей реальной жизни послужило бы для вас спасительным плотом? Постарайтесь разобраться в себе. Как только вы это сделаете, кошмары прекратятся.

Насекомые

Когда что-то или кто-то раздражает нас, мы можем обнаружить, что различные насекомые начинают нам сниться.

Чем больше их в вашем сне, чем крупнее они, тем большая проблема нас поджидает в реальной жизни. Так считает Лаури. Однако другие толкователи снов рекомендуют обращать внимание на вид приснившегося насекомого. Например, могут присниться труженица-пчела, беззаботная бабочка-красавица и отвратительный паук. Значение таких сновидений разное.

Быть обманутым

Если вы ранее испытывали неверность в отношениях, сон об этом указывает на то, что в вас все еще есть недоверие, которое необходимо устранить.

Если неверность близкого человека никогда не была вашей проблемой, то такой сон может означать изменение в ваших отношениях.

Лаури сказала: “Возможно, ваш партнер слишком много работает, проводит слишком много времени на стороне, посвящая его играм. Возможно, ваш ребенок занимает все ваше время и внимание, которые вы раньше уделяли партнеру”.

Ваше подсознание выносит это на поверхность, чтобы вы могли понять, как наверстать упущенное время.

Убийство кого-то

Мы все иногда злимся или расстраиваемся из-за людей. Сон об убийстве кого-то означает, что вы хотите положить конец чему-то в своей жизни или отношениях.

Если вы недавно бросили курить, инициировали разрыв или развод, если вы изменили привычки в еде и начали терять вес, то, скорее всего, вам приснится убийство.

Быть потерянным

Такие сны могут символизировать нерешительность или неуверенность в реальной жизни, а также мысль о том, что вы не знаете, в каком направлении идти, чтобы достичь цели.

Другие распространенные неприятные сны

Описанные выше сновидения встречаются наиболее часто. Однако могут присниться и другие сюжеты. Среди них:

Опоздание. Связано с бессознательным страхом упустить возможность. В этом году многие мероприятия, связанные с работой, семьей и друзьями, были сокращены, поэтому у многих людей может быть подсознательный страх перед различными событиями.Быть лысым. Хотя это можно понимать буквально, в основном это связано с тем, что вы чувствуете себя неуверенно или уязвимо в определенных аспектах своей жизни.Беременность. Указывает на чувства по поводу каких-то изменений в жизни, а также на проблемы и тревоги, связанные с этими изменениями.

Наши сны могут быть эмоциональными. Многие люди стремятся разгадать их, чтобы понять свои чувства в определенных ситуациях.

Лаури добавила: “Сны – это постоянный и возобновляемый ресурс любопытства. Они есть у каждого из нас. Они причудливы, эмоциональны”.

Иногда мы делаем очень тревожные вещи в наших снах. Потом мы задаемся вопросом, что с нами не так. Мы хотим понять самих себя. Для человеческой природы вполне естественно быть любопытным и разбираться в различных вещах. Вот почему мы являемся единственным видом на этой планете, который постоянно развивается.